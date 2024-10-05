Зірку шоу "Супер мама" Катерину Стерпул можуть тримати в заручниках: усі деталі скандалу

Рідна сестра Катерини запевняє, що її чоловік Віктор примусово відправив жінку на лікування до наркодиспансеру. Речниця ГУ НП у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко в коментарі Фокусу заявила, що поліції відомо про дану ситуацію.

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Рідна сестра блогерки з Кропивницького та учасниці шоу "Супер мама" Катерини Стерпул, Анастасія заявила, що жінку тримає в заручниках її чоловік. Про це вона повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

"Прошу розповсюдження цієї історії! Моя сестра Катерина Стерпул знаходиться в заручниках у свого чоловіка Віктора Стерпула, який намагається таким чином відмазатися від армії. 10 вересня Катя прилетіла в Україну (ви бачили її відео і сторіс, де вона була в нормальному стані). Проживаючи з ним в домі, Вітя поїв її якимось вином підмішуючи туди якби снодійне", — пише Анастасія.

Про викрадення Катерини Стерпул Фото: Скрін

За її словами з 17-го вересня Катя перестала виходити на звʼязок, а вже 20-го вересня Анастасія отримала повідомлення від Віктора (чоловік Катерини), що він відвіз її в наркоцентр. Анастасія стверджує, що Віктор Стерпул зробив це проти волі сестри.

За словами сестри Катерини Стерпул, він не повідомив ні родичам, ні друзям блогерки, де вона знаходиться. Анастасія заявила, що у Катерини відібрали телефон, тому вона не могла попросити про допомогу. Вона переконана, що таким чином Віктор Стерпул намагається відібрати в сестри дітей та бізнес.

Вже, 4 жовтня, за словами Анастасії, батько Катерини звернувся в поліцію.

Що кажуть в поліції?

У коментарі виданню Фокус речниця ГУ НП у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко заявила, що в поліції про ситуацію відомо, за фактом правоохоронці перевірили інформацію поспілкувавшись особисто з фігуранткою справи.

"З громадянкою спілкувалися поліцейські. Заяв про скоєння відносно неї злочинів вказана особа до поліції не подавала", — пояснила речниця.

Публікації на сторінці Катерини Стерпул в соціальних мережах

Того ж дня, на резервній сторінці Катерини Стерпул було опубліковано відео на якому жінка в неприродному стані просить про допомогу. На відео Катерина тримає зігнутими руки в неприродному положені. Жінка просить допомогти їй, у той час, як голос поза кадром питає у неї: "Скільки ви пʼєте? Скільки днів ви пиячите? Чому вас викручує?". На що Катерина відповідає не розбірливо. Потім вона бачить, що її знімають і запитує, для чого це роблять. У відповідь чоловік за кадром говорить: "Щоб ти бачила себе".

Вже згодом поспіль почали зʼявлятися публікації на яких Катерина зображена з іншими чоловіками. Під фото були нецензурні підписи.

Що каже син Катерини Стерпул

18-річний син Катерини Стерпул Ілля, який наразі з молодшим братом Савелієм, якому 8 років, перебувають в США, відреагував на резонанс, який виник після публікацій на сторінці мами.

"Багато хто вже бачив новини про мою маму і багато хто мені пишуть щоб дізнатися правду. На превеликий жаль, моя мама знаходилася кілька тижнів на лікуванні, оскільки потребувала його. Вона мала проблеми зі здоров'ям, вона прилетіла в Україну з нелегкою формою ковіда і їй було дуже погано. Також до цього стану додався алкоголь і заспокійливі і моя мама просила, щоб їй допомогли, щоб їй стало легше. У лікарні вона лежала без зв'язку за показаннями лікаря, щоб уберегти її психіку. Лікувалася вона з власної волі, її ніхто не примушував, до неї там дбайливо ставилися і всі намагалися тільки допомогти їй!" — написав хлопець.

Він додав, що, на жаль, це не перший випадок у житті його родини, коли жінка зловживала алкоголем, тому про це знали лише близькі та ніхто не хотів це виставляти на публіку.

Син Катерини Стерпул про ситуацію

За його словами, сестра Анастасія, яка зараз пише про його маму та батька, пише помилкові звинувачення.

"У цей час прокинулися родичі, які не спілкувалися з моєю сім'єю роками та не знають, що відбувалося! А тепер вони пишуть помилкові звинувачення в поліцію, що мою маму утримують проти її волі. Це брехня! На даний момент мама знаходиться вдома у безпеці! Я був шокований тим, коли всі почали скидати мені ці пости… Про це знало тільки найближче коло людей і ніхто не хотів, щоб це дізналися інші люди. Я в жодному разі не підтримую те, що діється на сторінці у моєї мами! Цього не повинно бути! Мені боляче і гидко читати гидоти у бік моєї родини. Я не стаю на захист того, що це виставили, я б хотів, щоб цього всього не було. У всіх дуже багато питань, але ніхто не знає ситуацію, яка вона є насправді! Ніхто не знає про моє дитинство, про мою родину і про те, що відбувається у нас, тому що я! Я хочу, щоб поширення цього бруду припинилося!" — додав Ілля Стерпул.

Реакція громадськості

Коли в мережі з'явився допис, на якому зображена Катерина Стерпул, знайомі блогерки активно почали публікувати дописи з закликом максимально поширити інформацію. Колега Катерини Стерпул, теж підприємиця і блогерка з Кропивницького Наталя Городова написала у себе на сторінці в Інстаграм: "Знаю одне: якби все було б добре у Каті, вона сама б про це сказала. Як допомогти, я поки що не заню".

Вона також додада, що востаннє з Катериною спілкувалася 10 вересня, тому ніякою інформацією вона не володіє.

Катерина Стерпул історія з викраденням Фото: facebook.com/sterpulka/

Хто така Катерина Стерпул?

Катерина Стерпул — 37-річна підприємиця з міста Кропивницький, в якому вона має кілька закладів харчування — кафе "Щастя" та Sho-bar. Крім цього, вона має власну туристичну агенцію.

У квітні 2024 року стала учасницею шоу "Супер мама", в якому під час програми розповіла про чисельні зради чоловіка. Крім цього, тоді вона заявила, що її чоловік аб'зер, а також, що раніше він прикладав до неї руку.

Вже після виходу програми підприємиця разом з синами — Іллею та Савелієм і однорічною донькою Вікторією поїхала до США. Там Катерина Стерпул пробула майже пів року, а вже у вересні повідомила, що разом з донькою повернулася в Кропивницький. Тоді ж Катерина розповіла, що три тижні хворіла коронавірусом.

Катерина Стерпул з чоловіком Фото: facebook.com/sterpulka/

Катерина Стерпул вийшла на звʼязок

Вже о 16:00 5 вересня Катерина Стерпул вийшла на звʼязок, сказавши: "Всім привіт. Я вже дома, мені віддали телефон. Як ви зрозуміли, все що було виставлено на моїй сторінці це було виставлено не мною. Тому що останній раз телефон в моїх руках був 16 вересня ввечері, після того його забрав у мене, поки що, мій чоловік", — сказала Катерина.

Жінка записала розмовні історії в яких розповіла, що все ж сталося.

"Можна сказати, що я за останні три роки вже звикла до бруду, але після виходу "Супер мами" і взагалі всіх подій, які знаєте, як червʼяк наростали і вчепилися. Такої кількості бруду і від самих, кого ти вважав близьким, я звісно ж неочікувала", — сказала Катерина.

За її словами, відео, яке оприлюднив її чоловік з її сторінки в соцмережах датоване ще 18 вересня. Вона також підтвердила, що знаходилася в центрі (не уточнюючи в якому саме) звідки її випустили лише після того, як її батько написав заяву в поліцію. Катерина уточнила, що повернулася з США в Кропивницький, щоб оформити розлучення з чоловіком.

Катерина Стерпул про своє зникнення

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Залевський, який має невиліковну хворобу, повідомив, що його прооперували.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця Стася Макєєва вперше показала обличчя новонародженого сина.