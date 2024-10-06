Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тина Кароль раскрыла свои секреты стройности (фото)

Тина Кароль, Тина Кароль похудение, секреты стройности, Тина Кароль йога, диета тины кароль, крафтовый хлеб, Тина Кароль йога, диета тины кароль, крафтовый хлеб
Фото: Instagram tina_karol | Тина Кароль

Звезда сцены активно занимается спортом. Кроме этого, она следит за рационом питания.

Related video

39-летняя украинская певица Тина Кароль раскрыла свои секреты стройности. Об этом артистка рассказала в Instagram-сторис.

Подписчики спросили знаменитость, как она "взяла себя в руки".

"Ну что значит "как"? Встал, взял мяч — х*рач. Отвечаю на все вопросы. Тренировки everyday (ежедневно). Бывает и по два раза в день. Что именно делаю? Не только йога. Скакалка — начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю три раза в неделю, а вот йога — каждый день", — призналась Кароль.

Тина Кароль Fullscreen
Тина Кароль

В частности, Тина Кароль рассказала, что каждую неделю обязательно сдает нормативы разного характера.

"Это и бег, и отжимания, и пресс. Также есть такая практика важная очень — планка. Которую делаю, ну, через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, я к этому немного готовлюсь, не перегружаю руки", — отметила звезда сцены.

Также Тина Кароль поделилась рационом своего питания.

"Самое главное, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови и есть продукты, которые его сильно разгоняют. Например, мы сейчас говорим не за гликемический индекс, а за инсулиновый. Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть паста, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", — рассказала артистка.

Fullscreen
Fullscreen

В частности, Кароль рассказала, что очень любит крафтовый хлеб, поэтому желающим с ней познакомиться стоит брать его на встречу. А поклоннику, который спросил, свободна ли Кароль на английском, она сказала сначала выучить украинский язык.

Тина Кароль Fullscreen
Тина Кароль
Fullscreen

Напомним, Тина Кароль прошла обучение в лагере военной подготовки.

Также Фокус писал о слухах относительно личной жизни Тины Кароль.