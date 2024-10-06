Тина Кароль раскрыла свои секреты стройности (фото)

Звезда сцены активно занимается спортом. Кроме этого, она следит за рационом питания.

Related video

39-летняя украинская певица Тина Кароль раскрыла свои секреты стройности. Об этом артистка рассказала в Instagram-сторис.

Подписчики спросили знаменитость, как она "взяла себя в руки".

"Ну что значит "как"? Встал, взял мяч — х*рач. Отвечаю на все вопросы. Тренировки everyday (ежедневно). Бывает и по два раза в день. Что именно делаю? Не только йога. Скакалка — начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю три раза в неделю, а вот йога — каждый день", — призналась Кароль.

Тина Кароль

В частности, Тина Кароль рассказала, что каждую неделю обязательно сдает нормативы разного характера.

"Это и бег, и отжимания, и пресс. Также есть такая практика важная очень — планка. Которую делаю, ну, через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, я к этому немного готовлюсь, не перегружаю руки", — отметила звезда сцены.

Также Тина Кароль поделилась рационом своего питания.

"Самое главное, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови и есть продукты, которые его сильно разгоняют. Например, мы сейчас говорим не за гликемический индекс, а за инсулиновый. Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть паста, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", — рассказала артистка.

В частности, Кароль рассказала, что очень любит крафтовый хлеб, поэтому желающим с ней познакомиться стоит брать его на встречу. А поклоннику, который спросил, свободна ли Кароль на английском, она сказала сначала выучить украинский язык.

Тина Кароль

Напомним, Тина Кароль прошла обучение в лагере военной подготовки.

Также Фокус писал о слухах относительно личной жизни Тины Кароль.