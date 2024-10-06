Тіна Кароль розкрила свої секрети стрункості (фото)

Зірка сцени активно займається спортом. Окрім цього, вона слідкує за раціоном харчування.

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39-річна українська співачка Тіна Кароль розкрила свої секрети стрункості. Про це артистка розповіла в Instagram-сторіс.

Підписники запитали знаменитість, як вона "взяла себе в руки".

"Ну що значить "як"? Встав, взяв м'яч — х*рач. Відповідаю на всі питання. Тренування everyday (щодня). Буває й по два рази на день. Що саме роблю? Не тільки йога. Скакалка — почніть з хвилини. Я починала з невеликого результату, зараз стрибаю 40 хвилин. Це роблю три рази на тиждень, а от йога — кожного дня", — зізналася Кароль.

Тіна Кароль

Зокрема, Тіна Кароль розповіла, що щотижня обов'язково здає нормативи різного характеру.

"Це і біг, і відтискання, і прес. Також є така практика важлива дуже — планка. Яку роблю, ну, через день. Для фану це від 10 до 16 хвилин. А коли я хочу ставити рекорд, я до цього трішечки готуюсь, не перевантажую руки", — зазначила зірка сцени.

Також Тіна Кароль поділилася раціоном свого харчування.

"Найголовніше, щоби ви контролювали рівень цукру у крові і є продукти, які його сильно розганяють. Наприклад, ми зараз говоримо не за глікемічний індекс, а за інсуліновий. Якщо ви їсте гречку, вона по індексу вища, ніж ви би їли, наприклад, хліб. Тобто паста, хліб і все таке мучне, без додавання цукру, я маю на увазі, бездріжджове, ви можете їсти в обід. А від рису ви поправитеся швидше, ніж від хліба", — розповіла артистка.

Зокрема, Кароль розповіла, що дуже любить крафтовий хліб, тому охочим з нею познайомитися варто брати його на зустріч. А прихильнику, який запитав, чи вільна Кароль, англійською, вона сказала спочатку вивчити українську мову.

Тіна Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль пройшла навчання в таборі військової підготовки.

Також Фокус писав про чутки щодо особистого життя Тіни Кароль.