Маричка Падалко рассказала, где сейчас служит ее муж Евгений Соболев
Евгений Соболев с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины стал на защиту Родины.
Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, где служит ее муж, журналист и общественный деятель Евгений Соболев. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.
Известно, что в октябре 2023 года Евгений получил офицерское звание, а уже в июле 2024 года он получил новую должность — заместителя командира, которую занимает до сих пор. Как уточнила Маричка Падалко Евгений работает заместителем командира 12-го отряда спецназначения, где отвечает за беспилотники. Она добавила, что ранее мужчина был преимущественно на запорожском направлении.
"Он постоянно был там на задании, то сейчас они работают каждый раз на совершенно разных участках фронта. Это наверняка вызов, потому что ты привыкаешь к одной точке и там уже легче работать, но это большой плюс для меня лично, потому что из-за того, что уровень задач, которые они выполняют, значительно усложнился, эти задачи требуют пребывания в Киеве. Поэтому перед каждой операцией, он должен появиться. И мне иногда не говорит где, я узнаю от его собратьев, где, но он определенный день должен появиться в Киеве на планировании и согласовании, что означает, что мы видимся теперь чаще, а не как было до того, раз в четыре месяца, раз в шесть месяцев. Или я куда-то приезжала. То есть в этом есть определенный плюс, что мы начали чаще видеться", — рассказала телеведущая.
Заметим, что Маричка Падалко и Евгений Соболев женаты уже около 20 лет. Совместно пара имеет троих детей — Михаила, которому исполнилось 17 лет, среднюю дочь Марию — ей 15 лет и младшей Екатерине — 13 лет.
Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Женский доктор" рассказал, как Маричка Падалко приютила его родных из Никополя.
Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Маричка Падалко рассказала о своих заработках и зарплате мужа в ВСУ.