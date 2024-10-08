Маричка Падалко рассказала, примирился ли Евгений Соболев, который воюет на фронте, с родителями-россиянами

Евгений Соболев уже более 20 лет имеет гражданство Украины, хотя родился в России. Однако до сих пор в РФ живут его родные, с которыми после 24 февраля 2022 года он разорвал отношения.

Related video

Телеведущая Маричка Падалко рассказала в каких отношениях ее муж-военный Евгений Соболев находится с родителями, которые проживают в РФ. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.

Падалко уточнила, что ни она со свекровью, ни Евгений со своей мамой не общаются с марта 2022 года.

"Мы не общаемся с марта 2022 года и мы не знаем при каких обстоятельствах это общение может возобновиться. Мы не говорим об этом. Это такая болезненная тема, в первую очередь для мужа. Он свое решение принял. И я на эту рану не наступаю", — сказала Падалко.

Заметим, что еще в 2022 году Падалко рассказывала о разговоре с родными мужа, которые живут в России. Тогда, по ее словам, мама Евгения очень волновалась за сына, однако, когда у Евгения состоялся разговор с мамой он понял, что его родня не осуждает действия российских властей.

После того разговора Евгений сказал родным больше не писать ему, а также высказал все, что думает о России, президенте Путине, а также рассказал родным о преступлениях, которые россияне совершали на территории Украины с первых дней войны.

Тогда же Падалко сказала, что муж категорически отказался от связей с семьей и сказал, что восстановить отношения сможет исключительно после того, как они покаются.

Заметим, что Евгений Соболев родился в Краснодаре (РФ), где прожил до 1995 года. Уже в 2004 году мужчина получил украинский паспорт. В Украине он работал журналистом и даже был народным депутатом от партии "Самопоміч". А вот родители Евгения остались жить в РФ, где живут до сих пор. Когда началась полномасштабная война Евгений добровольно стал на защиту Украины, однако его семья выбрала сторону России.

Напомним, ранее мы писали, что Маричка Падалко впервые публично рассказала, за что едва не потеряла работу.

Кроме этого, Фокус писал, что Маричка Падалко рассказала, где сейчас служит ее муж Евгений Соболев.