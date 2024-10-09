Злата Огневич рассказала, зачем ее отец ходил на Афон

Злата Огневич рассказала, что после похода на гоур Афон состояние ее отца значительно улучшилось.

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Украинская певица Злата Огневич рассказала, что крайний отпуск, в котором был ее отец Леонид Григорьевич Бордюг, который уже более 20 лет работает военным хирургом, а ныне спасает жизни украинских военных, защищающих Украину на фронте от страны-агрессора, ходил в поход на Афон. Об этом она рассказала в программе "Тур со звездами" на "Люкс ФМ".

По ее словам, недавно ее папа впервые за последнее время побывал в отпуске. В последний раз приехав домой мужчина жаловался, что уже очень устал и даже говорил, что больше не сможет поехать на фронт. Однако отдохнув дома и сходив в поход на священную гору Афон решил снова поехать на фронт.

"Мне его очень и очень жаль. Ему уже 70 лет исполнится в январе и все это очень трудно переживать, не то, что врачу, обычному человеку видеть эти потери, эти ранения. Он у меня недавно вернулся с Афона, ходил туда с другом, совершал восхождение. Вернулся и я увидела, что у него немножечко от сердца отлегло. Он пошел, очистился и сейчас в этот самый момент он едет на Харьков, а оттуда будет направляться в госпиталь, снова оперировать, снова помогать. Он возвращается, говорит, что очень устал, что нет сил, спина болит, ноги болят, немножко отдыхает, берет билет и снова едет", — рассказала Огневич.

Артистка неоднократно рассказывала, что очень гордится своим отцом, ведь несмотря на возраст он все равно собрав все свои силы снова и снова едет спасать жизни военных.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич впервые рассказала об отношениях с Андреем Хлывнюком.

Кроме этого, в эксклюзивном интервью для Фокуса Злата Огневич рассказала об отце на фронте, "Холостячке" и артистах за границей.