Злата Огневич рассказала, зачем ее отец ходил на Афон
Злата Огневич рассказала, что после похода на гоур Афон состояние ее отца значительно улучшилось.
Украинская певица Злата Огневич рассказала, что крайний отпуск, в котором был ее отец Леонид Григорьевич Бордюг, который уже более 20 лет работает военным хирургом, а ныне спасает жизни украинских военных, защищающих Украину на фронте от страны-агрессора, ходил в поход на Афон. Об этом она рассказала в программе "Тур со звездами" на "Люкс ФМ".
По ее словам, недавно ее папа впервые за последнее время побывал в отпуске. В последний раз приехав домой мужчина жаловался, что уже очень устал и даже говорил, что больше не сможет поехать на фронт. Однако отдохнув дома и сходив в поход на священную гору Афон решил снова поехать на фронт.
"Мне его очень и очень жаль. Ему уже 70 лет исполнится в январе и все это очень трудно переживать, не то, что врачу, обычному человеку видеть эти потери, эти ранения. Он у меня недавно вернулся с Афона, ходил туда с другом, совершал восхождение. Вернулся и я увидела, что у него немножечко от сердца отлегло. Он пошел, очистился и сейчас в этот самый момент он едет на Харьков, а оттуда будет направляться в госпиталь, снова оперировать, снова помогать. Он возвращается, говорит, что очень устал, что нет сил, спина болит, ноги болят, немножко отдыхает, берет билет и снова едет", — рассказала Огневич.
Артистка неоднократно рассказывала, что очень гордится своим отцом, ведь несмотря на возраст он все равно собрав все свои силы снова и снова едет спасать жизни военных.
Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич впервые рассказала об отношениях с Андреем Хлывнюком.
Кроме этого, в эксклюзивном интервью для Фокуса Злата Огневич рассказала об отце на фронте, "Холостячке" и артистах за границей.