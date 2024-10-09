Злата Огнєвіч розповіла, чого її батько ходив на Афон
Злата Огнєвіч розповіла, що після походу на гоур Афон стан її батька значно покращився.
Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що крайню відпустку, в якій був її батько Леонід Григорович Бордюг, який вже більше 20 років працює військовим хірургом, а нині рятує життя українських військових, що захищають Україну на фронті від країни-агресора, ходив у похід на Афон. Про це вона розповіла в програмі "Тур з зірками" на "Люкс ФМ".
За її словами, нещодавно її тато вперше за останні часи побував у відпустці. Останнього разу приїхавши додому чоловік скаржився, що вже дуже втомився і навіть говорив, що більше не зможе поїхати на фронт. Однак відпочивши вдома і сходивши в похід на священну гору Афон вирішив знову поїхати на фронт.
"Мені його дуже і дуже шкода. Йому вже 70 років виповниться в січні і все це дуже важко переживати, не те, що лікарю, звичайній людині бачити ці втрати, ці поранення. Він в мене нещодавно повернувся з Афону, ходив туди з другом, робив сходження. Повернувся і я побачила, що в нього трішечки від серця відлягло. Він пішов, очистився і зараз в цей самий момент він їде на Харків, а звідти буде направлятися у шпиталь, знову оперувати, знову допомагати. Він повертається, каже, що дуже стомився, що немає сил, спина болить, ноги болять, трішки відпочиває, бере квиток і знову їде", — розповіла Огнєвіч.
Артистка неодноразово розповідала, що дуже пишається своїм батьком, адже попри вік він все одно зібравши всі свої сили знову і знову їде рятувати життя військових.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч вперше розповіла про стосунки з Андрієм Хливнюком.
Крім цього, в ексклюзивному інтерв'ю для Фокуса Злата Огнєвіч розповіла про батька на фронті, "Холостячку" та артистів за кордоном.