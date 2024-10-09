Злата Огнєвіч розповіла, чого її батько ходив на Афон

Злата Огнєвіч розповіла, що після походу на гоур Афон стан її батька значно покращився.

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Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що крайню відпустку, в якій був її батько Леонід Григорович Бордюг, який вже більше 20 років працює військовим хірургом, а нині рятує життя українських військових, що захищають Україну на фронті від країни-агресора, ходив у похід на Афон. Про це вона розповіла в програмі "Тур з зірками" на "Люкс ФМ".

За її словами, нещодавно її тато вперше за останні часи побував у відпустці. Останнього разу приїхавши додому чоловік скаржився, що вже дуже втомився і навіть говорив, що більше не зможе поїхати на фронт. Однак відпочивши вдома і сходивши в похід на священну гору Афон вирішив знову поїхати на фронт.

"Мені його дуже і дуже шкода. Йому вже 70 років виповниться в січні і все це дуже важко переживати, не те, що лікарю, звичайній людині бачити ці втрати, ці поранення. Він в мене нещодавно повернувся з Афону, ходив туди з другом, робив сходження. Повернувся і я побачила, що в нього трішечки від серця відлягло. Він пішов, очистився і зараз в цей самий момент він їде на Харків, а звідти буде направлятися у шпиталь, знову оперувати, знову допомагати. Він повертається, каже, що дуже стомився, що немає сил, спина болить, ноги болять, трішки відпочиває, бере квиток і знову їде", — розповіла Огнєвіч.

Артистка неодноразово розповідала, що дуже пишається своїм батьком, адже попри вік він все одно зібравши всі свої сили знову і знову їде рятувати життя військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч вперше розповіла про стосунки з Андрієм Хливнюком.

Крім цього, в ексклюзивному інтерв'ю для Фокуса Злата Огнєвіч розповіла про батька на фронті, "Холостячку" та артистів за кордоном.