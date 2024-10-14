"Он не хотел, чтобы я рождался": Alekseev признался, в каких сейчас отношениях с родным отцом

Alekseev не скрывает, что пока не решился на встречу с родным отцом, хоть и знает, как его найти.

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31-летний украинский певец Alekseev (настоящее имя Никита Алексеев) рассказал о своем отце, который еще в детстве отказался от него. Подробностями семейной жизни артист поделился в программе "33 вопроса" на Люкс ФМ.

Так, певец признался, что до сих пор не познакомился с родным отцом, который в свое время требовал от матери прервать беременность. Как оказалось, по отцовской линии Никита имеет еще двух братьев-близнецов, которые старше его, но он с ними тоже не знаком, как и с родным отцом.

Алексеев рассказал, что знает, где живет его папа и даже имеет связи через, которые может найти его контакты. Как оказалось, отец артиста работает врачом.

"Он в принципе и не сильно хотел, чтобы я рождался, если честно. Я могу найти его номер телефона, потому что я был у его лучшего друга, потому что он врач. И мой папа тоже врач, он кардиолог. И я знаю, где он живет. В каком городе. У меня есть доступ к человеку, который может дать его контакты. Но наверное еще время не пришло, возможно и никогда не придет. Я иногда к этому возвращаюсь", — рассказал певец.

Однако, Алексеев добавил, что все несмотря на попытки и давление со стороны мамы, что все же стоило бы хотя бы познакомиться с отцом, пока певец не готов к такому шагу. Также он добавил, что за все это время отец не проявлял инициативы познакомиться с ним, поэтому он пока не решил для себя, хочет ли этого знакомства с отцом.

"Мама пытается, хотя бы надо познакомиться, поговорить. Он то вообще об этом не думает. Я не знаю, хочет, не хочет, мы же не общаемся. Но он в принципе не идет. Я знаю, что был момент, когда мне было 12 лет, мама позвонила и сказала: "Давай немножко помоги, потому что трудно". Он сказал: "Я же тебя предупреждал, ты свой выбор сделала. Аля-улю, до свидания", — сказал артист.

Напомним, ранее мы писали, что певец ALEKSEEV засветился с известной блогершей с которой ему приписывают роман.

Кроме этого, Фокус писал, что ALEKSEEV впервые подтвердил разрыв с экс-солисткой "ВИА Гры".