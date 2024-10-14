"Він не хотів, щоб я народжувався": Alekseev зізнався, в яких зараз стосунках з рідним батьком

Alekseev не приховує, що поки не наважився на зустріч з рідним батьком, хоч і знає, як його знайти.

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31-річний український співак Alekseev (справжнє ім’я Микита Алєксєєв) розповів про свого батька, який ще в дитинстві відмовився від нього. Подробицями сімейного життя артист поділився в програмі "33 запитання" на Люкс ФМ.

Так, співак зізнався, що досі не познайомився з рідним батьком, який свого часу вимагав від матері перервати вагітність. Як виявилося, по батьковій лінії Микита має ще двох братів-близнюків, які старші за нього, але він з ними теж не знайомий, як і з рідним батьком.

Алєксєєв розповів, що знає, де живе його тато і навіть має зв’язки через, які може знайти його контакти. Як виявилося, батько артиста працює лікарем.

"Він в принципі і не сильно хотів, щоб я народжувався, якщо чесно. Я можу знайти його номер телефону, бо я був у його кращого друга, бо він лікар. І мій тато теж лікар, він кардіолог. І я знаю, де він живе. В якому місті. В мене є доступ до людини, яка може дати його контакти. Але напевно ще час не прийшов, можливо і ніколи не прийде. Я іноді до цього повертаюся", — розповів співак.

Однак, Алєксєєв додав, що все попри спроби і тиск з боку мами, що все ж варто було б хоча б познайомитися з батьком, поки співак не готовий до такого кроку. Також він додав, що за весь цей час батько не проявляв ініціативи познайомитися з ним, тому він поки не вирішив для себе, чи хоче цього знайомства з батьком.

"Мама намагається, хоча б треба познайомитися, поговорити. Він то взагалі про це не думає. Я не знаю, хоче, не хоче, ми ж не спілкуємось. Але він в принципі не йде. Я знаю, що був момент, коли мені було 12 років, мама зателефонувала сказала: "Давай трошки допоможи, бо важко". Він сказав: "Я ж тебе попереджав, ти свій вибір зробила. Аля-улю, до побачення", — сказав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак ALEKSEEV засвітився з відомою блогеркою з якою йому приписують роман.

Крім цього, Фокус писав, що ALEKSEEV уперше підтвердив розрив з екс-солісткою "ВІА Гри".