Блогер-миллионица Люда из Голливуда ответила, почему заблокировала Алину Шаманскую (видео)

По словам Людмилы Луцук, она до сих пор не общается с Алиной Шаманской, более того, они взаимно заблокировали друг друга в социальных сетях.

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Известный инфлюенсер Людмила Луцук, за которой в сети Инстаграм следит более 1,4 миллиона подписчиков, рассказала о конфликте с телеведущей и инфлюенсером Алиной Шаманской. Подробностями инцидента блогерша поделилась в интервью Василия Тимошенко.

08:38 Блокировка Люди Алиной Шаманской

Так, Людмила Луцук рассказала, что в свое время между ней и Алиной Шаманской возникли недоразумения, поэтому они взаимно поблокировали друг друга в социальных сетях.

Людмила Луцук уточнила, что между ними не было серьезных скандалов или ссор на самом деле по ее словам, они "просто не сошлись". В свое время между ними возникли недоразумения.

"За Шаманскую я четко не помню. Я ее тоже заблокировала, она меня тоже заблокировала. У нас просто не сошлось. Это не было никаких скандалов. Я уже не помню, но она, или сказала обо мне что-то в сторис. Но когда мы были в совместных чатах по гиву, вот эти постоянные круговые, где мы дарили айфоны. У нас просто что-то не срослось, мы там уже началось гав-гав и как-то так. Она начала что-то типа рассказывать, сегодня мы не имеем право выставлять сторис, а завтра имеем. Я сказала, что это наша работа, нам надо. Какого-то такого формата", — рассказала блогерша.

По ее словам, за это время они не контактировали с Алиной Шаманской, сейчас они также не общаются. Людмила Луцук также уточнила, что и не планирует общаться с телеведущей.

Напомним, ранее мы писали, что известная блогерша стала на защиту Александра Волошина и Тани Пренткович.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер-миллионница рассказала за что ее заблокировала Светлана Лобода.