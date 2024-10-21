Блогерка-мільйонниця Люда з Голлівуда відповіла, чому заблокувала Аліну Шаманську (відео)

За словами Людмили Луцук, вона досі не спілкується з Аліною Шаманською, ба більше вони взаємно заблокували одна одну в соціальних мережах.

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Відома інфлюенсерка Людмила Луцук, за якою в мережі Інстаграм слідкує понад 1,4 мільйона підписників, розповіла про конфлікт з телеведучою та інфлюенсеркою Аліною Шаманською. Подробицями інциденту блогерка поділилася в інтерв’ю Василя Тимошенка.

08:38 Блокування Люди Аліною Шаманською

Так, Людмила Луцук розповіла, що свого часу між нею та Аліною Шаманською виникли непорозуміння, тому вони взаємно поблокували один одного в соціальних мережах.

Людмила Луцук уточнила, що між ними не було серйозних скандалів чи сварок насправді за її словами, вони "просто не зійшлись". Свого часу між ними виникли непорозуміння.

"За Шаманську я чітко не пам’ятаю. Я її теж заблокувала, вона мене теж заблокувала. В нас просто не зійшлось. Це не було ніяких скандалів. Я вже не пам’ятаю, але вона, чи сказала про мене щось в сторіс. Але коли ми були у спільних чатах по гіву, ось ці постійні кругові, де ми дарували айфони. У нас просто щось не зрослось, ми там уже почалося гав-гав і якось так. Вона почала щось типу розказувати, сьогодні ми не маємо право виставляти сторіс, а завтра маємо. Я сказала, що це наша робота, нам треба. Якогось такого формату", — розповіла блогерка.

За її словами, за цей час вони не контактували з Аліною Шаманською, наразі вони також не спілкуються. Людмила Луцук також уточнила, що і не планує спілкуватися з телеведучою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома блогерка стала на захист Олександра Волошина та Тані Пренткович.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця розповіла за що її заблокувала Світлана Лобода.