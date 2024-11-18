Максим Галкин показал, как в реальной жизни выглядит 75-летняя Алла Пугачева (фото)

В этом году Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. В июне 2024 года в сети появились слухи об ухудшении состояния здоровья артистки. На фото видно, что певица существенно похудела.

Российский юморист Максим Галкин, который по совместительству является мужем певицы Аллы Пугачевой, опубликовал свежие фото 75-летней артистки. Семейным снимком Галкин поделился у себя на странице в Инстаграм.

Так, Галкин опубликовал редкое фото с Аллой Пугачевой и ее тремя детьми — 53-летней Кристиной Орбакайте от первого брака и 11-летними двойняшками — Лизой и Гарри. На фотографии Максим Галкин позирует в сером костюме, белой футболке и кроссовках. Между тем Алла Борисовна надела яркую юбку в трендовом цвете металлик, черную блузку и серебряные туфли. Волосы примадонна слегка подобрала. Рядом с ней позирует старшая дочь Кристина, которая одета в яркие фиолетовые брюки в пайетку и черную блузу.

11-летняя Лиза также одета в праздничное платье молочного цвета, в то время как ее брат Гарри надел джинсы, белую футболку и джемпер. Что касается внешности Аллы Пугачевой, то на фото артистку не узнать, ведь она заметно похудела на лице и стала очень похожей на старшую дочь.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин посетил Украинский музей и показал выставку модернистов.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.