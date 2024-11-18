Максим Галкін показав, як в реальному житті виглядає 75-річна Алла Пугачова (фото)

Цьогоріч Аллі Пугачовій виповнилося 75 років. У червні 2024 року в мережі з'явилися чутки про погіршення стану здоров'я артистки. На фото видно, що співачка суттєво схудла.

Російський гуморист Максим Галкін, який за сумісництвом є чоловіком співачки Алли Пугачової, опублікував свіжі фото 75-річної артистки. Родинним знімком Галкін поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, Галкін опублікував рідкісне фото з Аллою Пугачовою та її трьома дітьми — 53-річною Крістіною Орбакайте від першого шлюбу та 11-річними двійнятами — Лізою та Гаррі. На світлині Максим Галкін позує в сірому костюмі, білій футболці та кросівках. Тим часом Алла Борисівна одягла яскраву спідницю в трендовому кольорі металік, чорну блузку та срібні туфлі. Волосся примадонна злегка підібрала. Поряд з нею позує старша донька Крістіна, яка одягнена яскраві фіолетові штани в паєтку та чорну блузу.

11-річна Ліза також одягнена в святкову сукню молочного кольору, тим часом як її брат Гаррі одягнув джинси, білу футболку та джемпер. Щодо зовнішності Алли Пугачової, то на фото артистку не впізнати, адже вона помітно схудла на обличчі та стала дуже схожою на старшу доньку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін відвідав Український музей і показав виставку модерністів.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.