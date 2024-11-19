Ведущий "Орла и Решки" раскрыл самый большой секрет шоу: как работает "золотая карточка" в отелях

Тот, кто выиграл "золотую карточку", действительно ночует в дорогом номере отеля. Но только одну единственную ночь.

Съемочная группа популярного тревел-шоу "Орел и Решка" арендовала дорогой номер для владельца "золотой карты", но только на одну ночь. Об этом "Люкс ФМ" рассказал продюсер, режиссер и ведущий Евгений Синельников.

Он признался, что ведущий, который выиграл "безлимит", спит в классном пятизвездочном отеле одну ночь, а остальное время, которое продолжаются съемки, приходится ютиться в хостеле со всей группой, поскольку режиссеры проекта пытаются сэкономить.

"То есть у тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель", — рассказал он.

Также Синельников рассказал, что гонорары ведущих не зависели от количества работы, ведь все получали фиксированную заработную плату. Впрочем, сумму он не назвал, ведь это коммерческая тайна, хотя и отметил, что зарплата, по его словам, не была очень большой.

"Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату", — пояснил он. Но в конце года, если фирма зарабатывала, тогда команда, согласно процентной ставке, уже "деребанила" прибыль.

Орел и Решка

"Орел & Решка — развлекательное тревел-шоу, которое рассказывает о какой-то одной стране или городе с точки зрения двух ведущих, один из которых якобы имеет неограниченный бюджет, а другой получает на два дня 100 долларов. Чтобы решить, кто из них будет жить "как миллиардер", а кому придется считать копейки, в начале каждого путешествия ведущие бросают монету, и каждый раз это "решает" орел или решка. С этим, собственно, и связано название телепрограммы.

Первый сезон "Орла и решки" вышел в 2011 году. Его ведущими были Алан и Жанна Бадоевы, Евгений Синельников стал режиссером-постановщиком программы. Ведущим он стал в 2014 году, когда пришлось заменить Николая Сергу, который опоздал на самолет.

Всего было снято 24 сезона программы.

Напомним, 37-летний шоумен Андрей Бедняков разводится с 39-летней актрисой Анастасией Короткой после 16 лет совместной жизни. Бывшие ведущие тревел-шоу "Орел и решка" были в официальном браке 10 лет и воспитывают 9-летнюю дочь Ксюшу и 2-летнего сына Остапа.

Позже Анастасия Короткая рассказала свою версию того, что стало причиной развода с Андреем Бедняковым и кто стал инициатором.