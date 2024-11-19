Ведучий "Орла і Решки" розкрив найбільший секрет шоу: як працює "золота картка" у готелях

Той, хто виграв "золоту картку", дійсно ночує у дорогому номері готелю. Але лише одну єдину ніч.

Знімальна група популярного тревел-шоу "Орел і Решка" орендувала дорогий номер для власника "золотої картки", але лише на одну ніч. Про це "Люкс ФМ" розповів продюсер, режисер та ведучий Євген Синельников.

Він зізнався, що ведучий, який виграв "безліміт", спить у класному п'ятизірковому готелі одну ніч, а решту часу, який тривають зйомки, доводиться тулитися у хостелі з усією групою, оскільки режисери проєкту намагаються зекономити.

"Тобто в тебе п'ять ночівель і лише одна з золотою картою, або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, усе одно у всіх є цей готель, все одно речі й валіза приїжджають в цей готель", — розповів він.

Також Синельников розповів, що гонорари ведучих не залежали від кількості роботи, адже усі одержували фіксовану заробітну плату. Утім, суму він не назвав, адже це комерційна таємниця, хоча й наголосив, що заплата, за його словами, не була дуже великою.

"Її не змінювали, п'ять програм ти зняв чи одну. Ми всі працювали за заробітну платню", — пояснив він. Але в кінці року, якщо фірма заробляла, тоді команда, згідно з відсотковою ставкою, вже "деребанила" прибуток.

Орел і Решка

"Орел & Решка — розважальне тревел-шоу, яке розповідає про якусь одну країну або місто з погляду двох ведучих, один з яких нібито має необмежений бюджет, а інший отримує на два дні 100 доларів. Щоб вирішити, хто з них житиме "як мільярдер", а кому доведеться рахувати копійки, на початку кожної мандрівки ведучі кидають монету, й щоразу це "вирішує" орел або решка. З цим, власне, і пов'язана назва телепрограми.

Перший сезон "Орла і решки" вийшов у 2011 році. Його ведучими були Алан і Жанна Бадоєви, Євген Синельников став режисером-постановником програми. Ведучим він став у 2014 році, коли довелося замінити Миколу Сергу, який спізнився на літак.

Загалом було знято 24 сезони програми.

Нагадаємо, 37-річний шоумен Андрій Бєдняков розлучається з 39-річною акторкою Анастасією Короткою після 16 років спільного життя. Колишні ведучі тревел-шоу "Орел і решка" були в офіційному шлюбі 10 років та виховують 9-річну доньку Ксеню та 2-річного сина Остапа.

Пізніше Анастасія Коротка розповіла свою версію того, що стало причиною розлучення з Андрієм Бєдняковим і хто став ініціатором.