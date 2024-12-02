"Я задела его эго": Мишель Андраде впервые публично заявила, из-за чего перестала общаться с Потапом

Мишель Андраде объяснила, из-за чего она разорвала отношения с Потапом и почему продюсер заблокировал ее в социальных сетях.

28-летняя певица Мишель Андраде впервые призналась, на каком этапе прекратила сотрудничать с продюсером Потапом и из-за какого конфликта он ее заблокировал в социальных сетях и перестал общаться. Подробностями артистка поделилась в подкасте "OkayEva".

Так, певица призналась, что когда она начала свою работу с Потапом, она ассоциировала его больше как отца, который хоть и был периодам суровым, однако она чувствовала к себе любовь и заботу.

"У нас были суперклассные отношения, в начале я супер чувствовала любовь, для меня это было.... я попала типа в дом, в семью. Мы классно общались все вместе. Он, там, когда я рассталась с парнем, он говорит, я знаю у тебя там изменения в личной жизни, приезжай на студию и мы поговорим. И родилась песня "Музыка". "Сделай музыку погромче". Потому что он знал, что это для меня очень важно. И он говорил со мной на студии. Но у него бывали и свои моменты. Мы ссорились, могли", — уточнила певица.

Также Андраде призналась, что уже впоследствии между ней и Потапом возник конфликт, после которого они перестали общаться. Причиной этому стало недовольство Мишель от песни, которую ей предложил Потап. Певица отказалась исполнять песню продюсера после чего в их отношениях пошла трещина. По словам Мишель Андраде, произошло это в период съемок программы "Орел и Решка", она тогда очень много работала и не имела времени на работу в студии. Когда артистка приехала и услышала продукт, который предложил продюсер, она решила отказаться от его исполнения.

"Это был период Орел и Решка, я очень много работала, очень много. И я уже чувствовала, что мы начинаем терять связь. Мы создавали раньше песни из моих личных историй. И мы такие, все, надо собраться на студии. А у меня тогда полет, и мы не могли законектиться. И я ему говорю, дай мне эту песню и я буду в самолете что-то делать. Этого не произошло. Я просто пришла на студию и он мне показал песню, она мне совсем не зашла. И я просто набралась смелости и сказала: "Леш, я не буду это петь, у меня нет времени, я не хочу эту песню петь, она мне не нравится, она не про меня. Вы теряете классного артиста. Давай создавать классные песни"", — рассказала певица.

По ее словам, Потап обидно воспринял критику в свою сторону, после чего даже заблокировал ее. Тогда она продолжила работу с лейблом "Мозги", но с другим продюсером Ириной Горовой. Сам же Потап отдалился от работы с ней.

"Я понимаю, что человек, который делает хиты уже 10 лет в своей жизни и здесь я, не нравится, я не буду петь. Конечно, наверное, я задела его эго. И это нормально. И после этого, мы уже не работали больше с ним. Я продолжила быть в Мозгах, но с Ирой. Но он уже не так сильно был включен в мое творчество. Он меня после этого заблокировал в социальных сетях и все, мы больше не разговаривали. Потеряли вот эту связь, как отец и дочь", — объяснила Андраде.

Певица добавила, что сегодня она до сих пор заблокирована у рэпера, они так и не помирились, поэтому не общаются.

Напомним, ранее мы писали, Мишель Андраде о дружбе с Соней Морозюк, отношениях с Потапом и участии в "Холостячке": эксклюзивно Фокусу.

Кроме этого, Фокус писал, что Мишель Андраде призналась, был ли у нее роман с Потапом.