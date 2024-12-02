"Я зачепила його его": Мішель Андраде вперше публічно заявила, через що перестала спілкуватися з Потапом

Мішель Андраде пояснила, через що вона розірвала стосунки з Потапом і чому продюсер заблокував її в соціальних мережах.

28-річна співачка Мішель Андраде вперше зізналася, на якому етапі припинила співпрацювати з продюсером Потапом та через який конфлікт він її заблокував в соціальних мережах і перестав спілкуватися. Подробицями артистка поділилася в подкасті "OkayEva".

Так, співачка зізналася, що коли вона розпочала свою роботу з Потапом, вона асоціювала його більше як батька, який хоч і був періодам суворим, однак вона відчувала до себе любов та турботу.

"У нас були суперкласні стосунки, на початку я супер відчувала любов, для мене це було…. я потрапила типу в дім, в родину. Ми класно спілкувалися всі разом. Він, там, коли я розсталася з хлопцем, він каже, я знаю в тебе там зміни в особистому житті, приїжджай на студію і ми поговоримо. І народилася пісня "Музика". "Сделай музыку погромче". Тому що він знав, що це для мене дуже важливо. І він говорив зі мною на студії. Але у нього бували і свої моменти. Ми сваритися, могли", — уточнила співачка.

Також Андраде зізналася, що вже згодом між нею та Потапом виник конфлікт, після якого вони перестали спілкуватися. Причиною цьому стало невдоволення Мішель від пісні, яку їй запропонував Потап. Співачка відмовилася виконувати пісню продюсера після чого у їх стосунках пішла тріщина. За словами Мішель Андраде, сталося це у період зйомок програми "Орел та Решка", вона тоді дуже багато працювала і не мала часу на роботу у студії. Коли артистка приїхала і почула продукт, який запропонував продюсер, вона вирішила відмовитися від його виконання.

"Це був період Орел і Решка, я дуже багато працювала, дуже багато. І я вже відчувала, що ми починаємо втрачати зв’язок. Ми створювали раніше пісні з моїх особистих історій. І ми такі, все, треба зібратися на студії. А в мене тоді політ, і ми не могли законектитися. І я йому кажу, дай мені цю пісню і я буду в літаку щось робити. Цього не відбулося. Я просто прийшла на студію і він мені показав пісню, вона мені зовсім не зайшла. І я просто набралася сміливості і сказала: "Льош, я не буду це співати, у мене немає часу, я не хочу цю пісню співати, вона мені не подобається, вона не про мене. Ви втрачаєте класного артиста. Давай створювати класні пісні"", — розповіла співачка.

За її словами, Потап вразливо сприйняв критику у свій бік, після чого навіть заблокував її. Тоді вона продовжила роботу з лейблом "Мозги", але з іншою продюсеркою Іриною Горовою. Сам же Потап віддалився від роботи з нею.

"Я розумію, що людина, яка робить хіти вже 10 років у своєму житті і тут я, не подобається, я не буду співати. Звичайно, напевно, я заділа його его. І це нормально. І після цього, ми вже не працювали більше з ним. Я продовжила бути в Мозгах, але з Ірою. Але він вже не так сильно був включений в мою творчість. Він мене після цього заблокував в соціальних мережах і все, ми більше не розмовляли. Втратили ось цей зв’язок, як батько і донька", — пояснила Андраде.

Співачка додала, що сьогодні вона і досі заблокована у репера, вони так і не помирилися, тому не спілкуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, Мішель Андраде про дружбу із Сонею Морозюк, стосунки з Потапом та участь у "Холостячці": ексклюзивно Фокусу.

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