Умер известный украинский блогер Юрий Криштоп — подробности

Накануне своей смерти Юрий Криштоп публиковал новые видео в своих социальных сетях. Однако, как оказалось, уже вечером его госпитализировали в больницу.

Стало известно, что умер известный украинский TikTok-блогер Юрий Криштоп, за которым в социальных сетях следила многотысячная аудитория. Об этом сообщили родные Юрия на его официальной странице в сети Инстаграм.

Мужчина вел страницу в сети Тик-ток под названием "Село и сало", стал известным благодаря ужинам в селе.

Накануне смерти у него в социальных сетях появилось видео, снятое в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Под видео была надпись, что "ситуация очень сложная". Уже впоследствии стало известно, что у Юрия были проблемы с сердцем. К сожалению, оно не выдержало.

Что известно о Юрии Криштопе

Юрий Криштоп — блогер из села, за которым в социальных сетях следит около полумиллиона пользователей. Мужчина имел канал под названием "Село и сало", ведь кроме блогерства, он занимался выращиванием, производством и реализацией домашней копченой продукции. Это своего рода семейный бизнес, который Юрий продвигал через социальные сети.

Темой блога Юрия была жизнь в селе, его рутина. Больше всего подписчики любили его рубрику "Ужин в селе", где мужчина показывал, чем они с семьей питаются.

Напомним, ранее мы писали, что мать Эминема умерла в 69 лет.

Кроме этого, Фокус писал, что умерла актриса сериала "Улицы разбитых фонарей".