Помер відомий український блогер Юрій Криштоп - подробиці

Напередодні своєї смерті Юрій Криштоп публікував нові відео у своїх соціальних мережах. Однак як виявилося вже ввечері його госпіталізували в лікарню.

Стало відомо, що помер відомий український TikTok-блогер Юрій Криштоп, за яким в соціальних мережах слідкувала багатотисячна аудиторія. Про це повідомили рідні Юрія на його офіційній сторінці в мережі Інстаграм.

Чоловік вів сторінку в мережі Тік-ток під назвою "Село та сало", став відомим завдяки вечерям у селі.

Напередодні смерті у нього в соціальних мережах з’явилося відео зняте у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Під відео був напис, що "ситуація дуже складна". Вже згодом стало відомо, що у Юрія були проблеми з серцем. На жаль, воно не витримало.

Що відомо про Юрія Криштопа

Юрій Криштоп — блогер з села за яким в соціальних мережах слідкує близько півмільйона користувачів. Чоловік мав канал під назвою "Село та сало", адже окрім блогерства він займався вирощуванням, виробництвом та реалізацією домашньої копченої продукції. Це свого роду родинний бізнес, який Юрій просував через соціальні мережі.

Темою блогу Юрія було життя в селі, його рутина. Найбільше підписники любили його рубрику "Вечеря в селі", де чоловік показував, чим вони з родиною харчуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мати Емінема померла у 69 років.

Крім цього, Фокус писав, що померла актриса серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".