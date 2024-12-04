ТОП-10 песен, которые украинцы слушали в Apple Music в 2024 году

Ни одна русскоязычная песня не попала в 10 любимых треков украинцев в 2024 году по версии Apple Music.

Девять из десяти украинских исполнителей вошли в Топ-10 арттистов, которые в 2024 году слушали украинцев в Apple Music. Соответствующий список опубликовали на официальной странице компании.

Так, в список попали такие вртисты — Jerry Heil и Alyona Alyona, 100лица, Qatoshi, Чико, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Михаил Лебига, Домий и YAKTAK. В десятке предпочтений украинцев оказалась только одна работа американского артиста Teddy Swims.

Итак, в любимые песни украинцев вошла песня "Teresa & Maria", которая в 2024 году была конкурсной работой певицы Jerry Heil и рэпера Alyona Alyona на Евровидении. С композицией украинки заняли 3 призовое место.

Вторую строчку в чарте занимает песня "Покохай мене" в авторской коллаборации 100лица, Qatoshi, Чико. Это популярный трек в жанре поп, получивший внимание благодаря эмоциональным текстам и мелодиям, затрагивающим темы любви и расставания.

Третья строчка досталась песне "Найди меня" в исполнении таинственной артистки Klavdia Petrivna. Песня стала популярной еще в 2023 году. Она является первой композицией из альбома артистки "Береги меня". Песня сочетает темы поисков любви, романтики и самовыражения. Текст рассказывает о надежде найти особенного человека, и сохранять связь, даже если путь к встрече выглядит сложным.

Четвертую строчку заняла еще одна песня певицы Klavdia Petrivna в коллаборации с Артемом Пивоваровым "Барабаны". Песня является частью культурного проекта "Твои стихи, мои ноты", который популяризирует украинскую литературу. Основой песни стало стихотворение "Барабан печали" известного украинского поэта-футуриста Гео Шкурупия. Песня получила популярность благодаря интригующему сочетанию современной музыки с украинской поэзией Премьера песни состоялась во время концертов Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве, и она стала настоящим сюрпризом для публики.

Пятая строчка досталась хиту "А я все плакала" в исполнении певицы DOROFEEVA и блогера Михаила Лебиги. Это песня о том, как важно не разрывать связи по пустякам и как слова могут сильно влиять на чувства других. Михаил Лебига импровизировал часть текста во время записи, а Надя Дорофеева добавила свою часть. Вместе они создали трек, который побуждает к размышлениям о взаимоподдержке и важности быть внимательным к своим словам в мире, где часто перегруженные эмоциями коммуникации становятся основной проблемой.

Шестая строчка досталась песне "А что?" от Monatik, о внутренней борьбе, вере в любовь и самовыражение, несмотря на общественное осуждение. Она полна легким вайбом и переносит слушателей в Одессу, где искусно сочетается атмосфера Черного моря и города. Трек рассказывает о том, как важно оставаться верным своим чувствам, даже когда другие судят и пытаются разлучить влюбленных.

Седьмая строчка досталась американскому артисту Teddy Swim с аудио работой "Lose Control".

Восьмую строчку заняла песня "Напомни" от Домий. Это композиция, которая обращается к теме любви, воспоминаний и желания снова пережить сильные эмоции. В песне рассказывается о человеке, который забыл, как любить, и обращается к другому человеку с просьбой "напомни", верни его способность испытывать настоящие чувства.

Девятую строчку заняла еще одна песня DOROFEEVA "Хай пишут". Песня является своеобразным ответом на критику и хейтеров в социальных сетях. Она акцентирует внимание на незыблемости и уверенности в себе, несмотря на постоянные сплетни и негатив. Лирическая героиня песни не переживает о том, что пишут другие, и выбирает идти своим путем, сохраняя позитив и любовь. Эта песня говорит о важности оставлять позади токсичные влияния, отвергать хейт и следовать своей цели

Десятку закрывает песня "Ночью" от YAKTAK. В песне речь идет о любви, выраженной через музыку, когда словами уже нельзя передать все эмоции. Трек сосредоточен на том, как важно передавать свои чувства через песню, даже когда не хватает слов. Певец рассказывает о желании быть близким к любимому человеку и признается, что посвящает свою музыку ей. Клип к песне снят вместе с его девушкой, что усиливает романтическую атмосферу и придает еще больше глубины.

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