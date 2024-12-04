ТОП 10 пісень, які українці слухали в Apple Music у 2024 році

Жодна російськомовна пісня не потрапила до 10 улюблених треків українців у 2024 році за версією Apple Music.

Дев’ять з десяти українських виконавців увійшли в Топ 10 артистів, які у 2024 році слухали українців в Apple Music. Відповідний список опублікували на офіційній сторінці компанії.

Так, до списку потрапили такі артисти — Jerry Heil та Alyona Alyona, 100лиця, Qatoshi, Чико, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Михайло Лебіга, Домій та YAKTAK. У десятці вподобань українців опинилась лише одна робота американського артиста Teddy Swims.

Отже, в улюблені пісні українців увійшла пісня "Teresa & Maria", яка у 2024 році була конкурсною роботою співачки Jerry Heil та реперки Alyona Alyona на Євробаченні. З композицією українки зайняли 3 призове місце.

Другу сходинку в чарті займає пісня "Покохай мене" у авторській колаборації 100лиця, Qatoshi, Чико. Це популярний трек у жанрі поп, що здобув увагу завдяки емоційним текстам і мелодіям, які зачіпають теми любові та розставання.

Третя сходинка дісталася пісні "Знайди мене" у виконанні таємничої артистки Klavdia Petrivna. Пісня стала популярною ще у 2023 році. Вона є першою композицією з альбому артистки "Бережи мене". Пісня поєднує теми пошуків кохання, романтики та самовираження. Текст розповідає про надію знайти особливу людину, і зберігати зв'язок, навіть якщо шлях до зустрічі виглядає складним.

Четверту сходинку зайняла ще одна пісня співачки Klavdia Petrivna у колаборації з Артемом Пивоваровим "Барабани". Пісня є частиною культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти", який популяризує українську літературу. Основою пісні став вірш "Барабан печалі" відомого українського поета-футуриста Ґео Шкурупія. Пісня здобула популярність завдяки інтригуючому поєднанню сучасної музики з українською поезією Прем'єра пісні відбулася під час концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві, і вона стала справжнім сюрпризом для публіки.

П’ята сходинка дісталася хіту "А я все плакала" у виконанні співачки DOROFEEVA та блогера Михайла Лебіги. Це пісня про те, як важливо не розривати зв'язки через дрібниці та як слова можуть сильно впливати на почуття інших. Михайло Лебіга імпровізував частину тексту під час запису, а Надя Дорофєєва додала свою частину. Разом вони створили трек, який спонукає до роздумів про взаємопідтримку та важливість бути уважним до своїх слів у світі, де часто перевантажені емоціями комунікації стають основною проблемою​.

Шоста сходинка дісталася пісні "А що?" від Monatik, про внутрішню боротьбу, віру в кохання і самовираження, попри суспільний осуд. Вона сповнена легким вайбом і переносить слухачів до Одеси, де мистецьки поєднується атмосфера Чорного моря і міста. Трек розповідає про те, як важливо залишатися вірним своїм почуттям, навіть коли інші судять і намагаються розлучити закоханих.

Сьома сходинка дісталася американському артисту Teddy Swim з аудіо роботою "Lose Control".

Восьму сходинку посіла пісня "Нагадай" від Домій. Це композиція, яка звертається до теми любові, спогадів і бажання знову пережити сильні емоції. У пісні розповідається про людину, яка забула, як любити, і звертається до іншої особи з проханням "нагадай", поверни її здатність відчувати справжні почуття.

Дев’яту сходинку зайняла ще одна пісня DOROFEEVA "Хай пишуть". Пісня є своєрідною відповіддю на критику і хейтерів у соціальних мережах. Вона акцентує на непорушності та впевненості в собі, попри постійні плітки та негатив. Лірична героїня пісні не переймається тим, що пишуть інші, і обирає йти своїм шляхом, зберігаючи позитив і кохання. Ця пісня говорить про важливість залишати позаду токсичні впливи, відкидати хейт та слідувати своїй меті​

Десятку закриває пісня "Уночі" від YAKTAK. У пісні йдеться про кохання, висловлене через музику, коли словами вже не можна передати всі емоції. Трек зосереджений на тому, як важливо передавати свої почуття через пісню, навіть коли не вистачає слів. Співак розповідає про бажання бути близьким до коханої людини і зізнається, що присвячує свою музику їй. Кліп до пісні знятий разом з його дівчиною, що підсилює романтичну атмосферу і надає ще більше глибини.

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