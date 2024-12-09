Папа Римский Франциск появился на публике с синяком на лице — фото

Ватиканская пресс-служба уже успела дать объяснение, что произошло с понтификом.

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Папа Римский Франциск появился на церемонии в Базилике Святого Петра 7 декабря с заметным синяком на правой стороне подбородка, что привлекло внимание и вызвало беспокойство относительно его здоровья. Это произошло во время важной церемонии введения 21 нового кардинала. Ватиканская пресс-служба объяснила, что синяк появился из-за незначительного падения, которое случилось утром 6 декабря. По их словам, Папа Франциск ударился подбородком о тумбочку.

Несмотря на этот инцидент, понтифик выглядел в хорошей форме во время торжеств, в которых принимали участие кардиналы из 17 стран. Они стали частью коллегии кардиналов, которые впоследствии будут выбирать преемника Папы. Это свидетельствует о важности этой церемонии для будущего католической церкви. Стоит отметить, что Папа Франциск уже несколько лет страдает от проблем со здоровьем, в частности, из-за болей в коленях и спине, что заставило его перейти на колесную коляску.

К тому же, уже через неделю, 17 декабря, Франциску исполнится 88 лет, что также добавляет значение его физическому состоянию и возможным вызовам, с которыми ему приходится сталкиваться в этом возрасте.

О Папе Римском Франциске

Папа Римский Франциск, родившийся 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, стал 266-м Папой Римским 13 марта 2013 года, после отставки Папы Бенедикта XVI. Его избрание стало важным шагом для Католической Церкви, поскольку он стал первым папой из Латинской Америки, а также первым папой, который выбрал имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Позиция Папы Римского Франциска относительно войны в Украине

Папа Франциск неоднократно выражал свою обеспокоенность и осуждал насилие. В первые месяцы войны он призывал к миру, направляя свои молитвы за жертвы войны. Понтифик выражал глубокую обеспокоенность по поводу агрессии России, осуждая насильственное вторжение и нарушение международного права.

Папа Римский также подчеркивал важность поддержки пострадавших от войны, а также оказывал гуманитарную помощь через Католическую Церковь. В течение 2022 года Франциск несколько раз отправлял послания солидарности и призывал к прекращению насилия и началу мирных переговоров.

Несмотря на свою позицию относительно агрессии, Папа Франциск пытался держать нейтралитет в контексте международных политических споров, стремясь быть посредником в мирном процессе, хотя его попытки наладить переговоры между Украиной и Россией не всегда находили поддержку. Он подчеркивал важность диалога, а также подчеркивал необходимость помогать беженцам и мирным жителям, которые стали жертвами войны.

Одним из самых эмоциональных моментов была его просьба о прекращении огня, а также призыв к российским лидерам и мировым политикам искать мирное решение этого конфликта. Папа Франциск также пытался объединить религиозные общины для молитвы за мир, считая это важным шагом к прекращению насилия.

Напомним, ранее мы писали, что Папа Римский Франциск нарушил давнюю ватиканскую традицию.

Кроме этого, Фокус писал, что Папа Римский отреагировал на запрет РПЦ в Украине.