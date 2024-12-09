Папа Римський Франциск з'явився на публіці з синцем на обличчі — фото

Ватиканська пресслужба вже встигла дати пояснення, що сталося з понтифіком.

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Папа Римський Франциск з’явився на церемонії в Базиліці Святого Петра 7 грудня з помітним синцем на правій стороні підборіддя, що привернуло увагу та викликало занепокоєння щодо його здоров'я. Це сталося під час важливої церемонії введення 21 нового кардинала. Ватиканська пресслужба пояснила, що синяк з’явився через незначне падіння, яке трапилося вранці 6 грудня. За їхніми словами, Папа Франциск вдарився підборіддям об тумбочку.

Попри цей інцидент, понтифік виглядав у хорошій формі під час урочистостей, в яких брали участь кардинали з 17 країн. Вони стали частиною колегії кардиналів, які згодом обиратимуть наступника Папи. Це свідчить про важливість цієї церемонії для майбутнього католицької церкви. Варто зазначити, що Папа Франциск вже кілька років страждає від проблем зі здоров'ям, зокрема, через болі в колінах і спині, що змусило його перейти на колісний візок.

До того ж, вже за тиждень, 17 грудня, Франциску виповниться 88 років, що також додає значення його фізичному стану та можливим викликам, з якими йому доводиться стикатися в цьому віці.

Про Папу Римського Франциска

Папа Римський Франциск, народжений 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, став 266-м Папою Римським 13 березня 2013 року, після відставки Папи Бенедикта XVI. Його обрання стало важливим кроком для Католицької Церкви, оскільки він став першим папою з Латинської Америки, а також першим папою, який обрав ім'я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.

Позиція Папи Римського Франциска щодо війни в Україні

Папа Франциск неодноразово висловлював свою стурбованість і засуджував насильство. В перші місяці війни він закликав до миру, спрямовуючи свої молитви за жертви війни. Понтифік висловлював глибоке занепокоєння з приводу агресії Росії, засуджуючи насильницьке вторгнення і порушення міжнародного права.

Папа Римський також підкреслював важливість підтримки постраждалих від війни, а також надавав гуманітарну допомогу через Католицьку Церкву. Протягом 2022 року Франциск кілька разів відправляв послання солідарності та закликав до припинення насильства та початку мирних переговорів.

Попри свою позицію щодо агресії, Папа Франциск намагався тримати нейтралітет в контексті міжнародних політичних суперечок, прагнучи бути посередником у мирному процесі, хоча його спроби налагодити переговори між Україною та Росією не завжди знаходили підтримку. Він підкреслював важливість діалогу, а також наголошував на необхідності допомагати біженцям та мирним жителям, які стали жертвами війни.

Одним із найбільш емоційних моментів було його прохання про припинення вогню, а також заклик до російських лідерів і світових політиків шукати мирне вирішення цього конфлікту. Папа Франциск також намагався об'єднати релігійні громади для молитви за мир, вважаючи це важливим кроком до припинення насильства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Папа Римський Франциск порушив давню ватиканську традицію.

Крім цього, Фокус писав, що Папа Римський відреагував на заборону РПЦ в Україні.