Известная певица нарвалась на критику после скандального видео с рейдом ТЦК

Украинская певица SOWA вызвала возмущение после видео, на котором она вместе с подругами устроила "рейд ТЦК" во Львове для привлечения внимания к своему концерту. Общественность раскритиковала такой подход как неуважение к теме мобилизации.

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Украинская певица SOWA попала под шквал критики из-за видео, в котором она вместе с подругами переоделись в военную форму и проводили "рейд ТЦК" во Львове. Собственно, украинцы восприняли данное видео как хайп на теме мобилизации, который певица использовала для рекламы своего концерта.

Идея видео на тему ТЦК

Молодая украинская певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, решила привлечь внимание к своему предстоящему концерту, использовав чувствительную тему ТЦК. В Instagram она опубликовала видео, которое уже удалила со страницы, на котором ее сестра и подружки переоделись в военную форму и в центре Львова проводили "рейд ТЦК". Девушки подходили к мужчинам на улице с вопросами вроде: "Покажите ваши документы", "Стоите ли вы на учете военном?", заставляя прохожих показывать свои документы. В описании к видео SOWA написала: "Рейд ТЦК. Львов".

Реакция общественности

Идея певицы вызвала волну возмущения среди украинцев. Известный блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале раскритиковал такой подход, назвав его использованием войны как шоу для привлечения внимания. Он отметил, что для молодой певицы, которая пытается сделать карьеру, не было ничего более "креативного", чем использовать болезненную тему мобилизации для рекламы своего концерта.

"По факту это обесценивание и паразитирование на очень болезненной теме общества сегодня. Жаль, что за такие действия нет админ.ответственности и полноценного кенселинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс"", — написал Беспалов.

Ответ SOWA

Впоследствии певица прокомментировала критику в свой адрес. Она отметила, что ее видео не имело целью оскорбить или вызвать негативные эмоции, а наоборот, было направлено на повышение осведомленности среди граждан. SOWA объяснила, что ее цель заключалась в том, чтобы люди стали более добросовестными, обновляли свои данные в ТЦК и не боялись представителей военкоматов. Певица также добавила, что видео имело целью поднять доверие к государственным структурам.

Фото: Скриншот

"Нет ничего плохого в том, чтобы с помощью эксперимента показать людям важность их гражданской ответственности", — подытожила певица.

Резонанс и дальнейшие последствия

Несмотря на объяснения SOWA, ее действия вызвали значительный резонанс среди пользователей соцсетей, которые активно комментируют видео певицы в тик-ток.

Комментарии под видео рейда ТЦК, который организовала SOWA Фото: скрин Комментарии под видео рейда ТЦК, который организовала SOWA Фото: скрин Комментарии под видео рейда ТЦК, который организовала SOWA Фото: скрин

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