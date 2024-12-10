Відома співачка нарвалася на критику після скандального відео з рейдом ТЦК

Українська співачка SOWA викликала обурення після відео, на якому вона разом із подругами влаштувала "рейд ТЦК" у Львові для привернення уваги до свого концерту. Громадськість розкритикувала такий підхід як неповага до теми мобілізації.

Related video

Українська співачка SOWA потрапила під шквал критики через відео, в якому вона разом із подругами перевдяглися у військову форму та проводили "рейд ТЦК" у Львові. Власне, українці сприйняли дане відео як хайп на темі мобілізації, який співачка використала для реклами свого концерту.

Ідея відео на тему ТЦК

Молода українська співачка SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, вирішила привернути увагу до свого майбутнього концерту, використавши чутливу тему ТЦК. В Instagram вона опублікувала відео, яке вже видалила зі сторінки, на якому її сестра та подружки перевдяглися у військову форму і в центрі Львова проводили "рейд ТЦК". Дівчата підходили до чоловіків на вулиці з запитаннями на кшталт: "Покажіть ваші документи", "Чи стоїте на обліку військовому?", змушуючи перехожих показувати свої документи. В описі до відео SOWA написала: "Рейд ТЦК. Львів".

Реакція громадськості

Ідея співачки викликала хвилю обурення серед українців. Відомий блогер Богдан Беспалов в своєму Telegram-каналі розкритикував такий підхід, назвавши його використанням війни як шоу для привернення уваги. Він зазначив, що для молодої співачки, яка намагається зробити кар'єру, не було нічого більш "креативного", ніж використати болючу тему мобілізації для реклами свого концерту.

"По факту це знецінювання та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Шкода, що за такі дії немає адмін.відповідальності та повноцінного кенселінгу. Неважливо, що з вами був оператор. Ви перетворюєте війну в "перфоманс"", – написав Беспалов.

Відповідь SOWA

Згодом співачка прокоментувала критику на свою адресу. Вона зазначила, що її відео не мало на меті образити або викликати негативні емоції, а навпаки, було спрямоване на підвищення обізнаності серед громадян. SOWA пояснила, що її мета полягала в тому, щоб люди стали більш сумлінними, оновлювали свої дані в ТЦК і не боялися представників військкоматів. Співачка також додала, що відео мало за мету підняти довіру до державних структур.

Фото: Скіріншот

"Немає нічого поганого в тому, щоб за допомогою експерименту показати людям важливість їхньої громадянської відповідальності", – підсумувала співачка.

Резонанс і подальші наслідки

Незважаючи на пояснення SOWA, її дії викликали значний резонанс серед користувачів соцмереж, які активно коментують відео співачки у тік-ток.

Коментарі під відео рейду ТЦК, який організувала SOWA Фото: скрін Коментарі під відео рейду ТЦК, який організувала SOWA Фото: скрін Коментарі під відео рейду ТЦК, який організувала SOWA Фото: скрін

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль відповіла на критику Лєри Мандзюк щодо її поїздки в поїзді "Укрзалізниці".

Крім цього, Фокус писав, що Ольга Сумська зізналася, що попри конфлікт із сестрою Наталією, мріє про примирення.