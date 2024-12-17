Дмитрий Борисов передал бизнес GastroFamily экс-супруге и оставил ресторанное дело

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов объявил о завершении своей 15-летней карьеры в ресторанном бизнесе. Он передал все права на сеть GastroFamily бывшей жене Елене Борисовой.

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Украинский ресторатор и основатель сети GastroFamily Дмитрий Борисов объявил об уходе из ресторанного бизнеса после 15 лет работы. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Сегодня я завершаю один из важнейших этапов своей жизни, связанный с ресторанным бизнесом, и с благодарностью открываю двери к новому", — отметил он.

Борисов передал все права на компанию GastroFamily, которая объединяет более 80 заведений, своей бывшей жене Елене Борисовой. Супруги расторгли брак в мае 2024 года.

"Я хочу начать этот путь с благодарности и прощения. Я прошу прощения у всех, кого мог нечаянно обидеть за эти непростые последние годы", — написал он.

Особую благодарность Борисов выразил экс-супруге: "Лена, спасибо тебе за то, что, несмотря на все события последнего времени, ты остаешься невероятным человеком".

Отныне ресторатор останется лишь пассивным партнером и соинвестором, без участия в стратегических или операционных вопросах.

"Я благодарю нашу команду, партнеров, франчайзи и каждого человека, который в течение 15 лет вместе со мной развивал этот бизнес. Вы делаете счастливыми тысячи людей, которые посещают наши заведения", — отметил Борисов.

Завершая обращение, он добавил: "Спасибо себе за каждый день, наполненный трудом, творчеством и верой в себя. За каждую мечту, воплощенную в реальность. И за то, что нашел мужество отпустить то, что было моей жизнью и работой".

Напомним, первый ресторан Дмитрия Борисова "Барсук" открылся в 2010 году на Печерске в Киеве. В сеть GastroFamily входят заведения "Белый налив", БПШ, Mushlya Bar, DOGZ&BURGERZ, "Последняя баррикада" и служба доставки 1 euro delivery.

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