44-летняя Ким Кардашьян показала фигуру в крошечном меховом бикини

На снимках из новой рекламной кампании Ким сравнили с Бейонсе. Певица даже поставила лайк под публикацией бизнесвумен.

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Многодетная мать и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно появилась на открытии своего первого бутика со сломанной ногой, предстала в новой кампании собственного бренда белья и домашней одежды SKIMS в качестве модели. Соответствующие фото появились как на странице компании, так и в личном аккаунте знаменитости. На опубликованных фото она выглядит почти неузнаваемой.

На снимках Ким демонстрирует светлые локоны, позируя в стиле пин-ап. На одном из кадров Кардашьян запечатлена в крохотном меховом бикини и высоких сапогах на шнуровке. Бикини выглядело на пару размеров меньше и едва прикрывало пышную грудь модели.

Ким Кардашьян в меховом бикини

На других фотографиях ким запечатлена в вязаных вещах, начиная от верха бикини и кофточек и заканчивая брюками с широкой резинкой.

На протяжении всей съемки у нее были пышные светлые волосы и сильно подведенные глаза, что делало ее похожей на киноактрису 1960-х годов Брижит Бардо или на Бейонсе. Последняя, кстати, поставила лайк под публикацией Ким. Среди тех, кто одобрил пост, – Крис Дженнер, Хейли Бибер, Николь Уильямс Инглиш и Скотт Дисик.

"Я думала, что ты Бейонсе", "На секунду подумал, что это Бейонсе", "Я подумал, что это Бейонсе или Сиара", "Почему ты одета как Бейонсе, лол", – пишут в комментариях.

Ким активно развивает свой бренд и привлекает к рекламе не только супермоделей прошлых десятилетий, но и актуальных звезд шоу-бизнеса и спорта. Кроме того, у нее уже есть несколько коллабораций с крупными брендами.

Ранее Фокус писал, что у Ким Кардашьян, которая переняла модный прием Канье Уэста, с недавних пор появился состоятельный бойфренд. Свои новые отношения знаменитость пока что никак не комментирует.