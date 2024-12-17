44-річна Кім Кардаш'ян показала фігуру в крихітному хутряному бікіні

На знімках з нової рекламної кампанії Кім порівняли з Бейонсе. Співачка навіть поставила лайк під публікацією бізнесвумен.

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Багатодітна мати й успішна бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка нещодавно з'явилася на відкритті свого першого бутіка зі зламаною ногою, з'явилася в новій кампанії власного бренду білизни та домашнього одягу SKIMS як модель. Відповідні фото з'явилися як на сторінці компанії, так і в особистому акаунті знаменитості. На опублікованих фото вона виглядає майже невпізнанною.

На знімках Кім демонструє світлі локони, позуючи в стилі пін-ап. На одному з кадрів Кардаш'ян зображена в крихітному хутряному бікіні і високих чоботях на шнурівці. Бікіні виглядало на кілька розмірів меншим і ледь прикривало пишні груди моделі.

Кім Кардаш'ян у хутряному бікіні

На інших фотографіях Кім зображена у в'язаних речах, починаючи від верху бікіні і кофтинок і закінчуючи штанами з широкою резинкою.

Протягом усієї зйомки у неї було пишне світле волосся і сильно підведені очі, що робило її схожою на кіноактрису 1960-х років Бріжит Бардо або на Бейонсе. Остання, до речі, поставила лайк під публікацією Кім. Серед тих, хто схвалив пост, — Кріс Дженнер, Гейлі Бібер, Ніколь Вільямс Інгліш і Скотт Дісік.

"Я думала, що ти Бейонсе", "На секунду подумав, що це Бейонсе", "Я подумав, що це Бейонсе або Сіара", "Чому ти вдягнена як Бейонсе, лол", — пишуть у коментарях.

Кім активно розвиває свій бренд і залучає до реклами не тільки супермоделей минулих десятиліть, а й актуальних зірок шоу-бізнесу та спорту. Крім того, у неї вже є кілька колаборацій з великими брендами.

Раніше Фокус писав, що у Кім Кардаш'ян, яка перейняла модний прийом Каньє Веста, віднедавна з 'явився заможний бойфренд. Свої нові стосунки знаменитість поки що ніяк не коментує.