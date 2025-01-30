Белла Хадід у червоному бікіні знялася посеред засніженого лісу (фото)

Зірка зробила ставку на відтінки червоного. Вона закуталася шовковим шарфом посеред зими.

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28-річна американська супермодель Белла Хадід влаштувала фотосесію в купальнику серед засніженого лісу. Кадрами зірка подіумів палестинського походження поділилася в Instagram з понад 61 млн підписників.

"Фотоплівка з першого дня нового року. Загортайтеся природою та любов'ю, незалежно від того, де ви блукаєте цієї зими", — написала Белла.

На знімках вона позувала в яскравому червоному бікіні, демонструючи свою струнку фігуру. Волосся супермодель зібрала в пучок. До образу Хадід додала масивні золоті браслети та яскравий шовковий шарф, яким закутувалася посеред засніженого лісу.

А на ногах знаменитості були трендові ковбойки.

Белла Хадід

"Розтопи цей сніг, королево!", "Так, виглядає так гарно. Хочу цей шарф", — пишуть підписники Белли в коментарях.

А дехто звернув увагу на собаку, який потрапив у кадр на одному з фото.

Останніми роками Белла Хадід лікувалася від хвороби Лайма. Лише восени 2024 вона повернулася до роботи. Модель палестинського походження вийшла на подіум під час показу Saint Laurent весна-літо 2025 на Тижні моди в столиці Франції.

Також вона просуває свій новий бренд Orebella.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала стильний образ.

Раніше Фокус писав про відпочинок Белли Хадід у Дубаї.