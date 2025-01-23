Белла Хадід продемонструвала стильний образ на весну 2025 року (фото)

Стильний ансамбль зірки був очевидним натяком на її епізодичну роль у серіалі "Єллоустоун". Нещодавно Белла зʼявилася в популярній картині.

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28-річна американська супермодель та бізнесвумен Белла Хадід продемонструвала стильний образ на весну 2025 року. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів палестинського походження помітили на прогулянці в Нью-Йорку.

Белла Хадід одягнула оверсайз-бомбер з окантовкою та хутряним коміром та світлі джинси. Вона також продемонструвала чоботи-ковбойки з квадратним носком у західному стилі та розпустила своє темне волосся, доповнивши зачіску чорною повʼязкою. До образу супермодель додала сонцезахисні окуляри.

Белла була в хорошому настрої, коли виходила, посміхаючись, з будівлі.

Стильний ансамбль Хадід був очевидним натяком на її епізодичну роль у серіалі "Єллоустоун".

Белла Хадід Фото: Getty Images

Нещодавно зірка зізналася у своїй любові до "Єллоустоуну", прем’єра якого відбулася в грудні 2024, і сказала, що була б рада навіть зіграти "муху на стіні".

"Найкраща команда, найкращий акторський склад, найкращі коні, найкращі мізки. Вдячна за те, що була у присутності найвидатніших людей і за кілька днів здобула знання на все життя!" – написала вона в соцмережах.

Белла Хадід знялася в "Єллоустоуні"

До того ж, супермодель давно захоплюється верховою їздою. Восени 2024 року Белла була названа чемпіонкою 2024 Classic LTD серед любителів Southern Cutting Horse Futurity за її навички верхової їзди.

Також Хадід зустрічається з ковбоєм Аданом Бануелосом, успішною зіркою родео та чемпіоном з кінного спорту.

Нагадаємо, Белла Хадід показала романтичні кадри з бойфрендом.

Також Фокус писав про відпочинок Белли Хадід у Дубаї.