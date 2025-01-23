Белла Хадид продемонстрировала стильный образ на весну 2025 года (фото)

Стильный ансамбль звезды был очевидным намеком на ее эпизодическую роль в сериале "Йеллоустоун". Недавно Белла появилась в популярной картине.

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28-летняя американская супермодель и бизнесвумен Белла Хадид продемонстрировала стильный образ на весну 2025 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов палестинского происхождения заметили на прогулке в Нью-Йорке.

Белла Хадид надела оверсайз-бомбер с окантовкой и меховым воротником и светлые джинсы. Она также продемонстрировала сапоги-ковбойки с квадратным носком в западном стиле и распустила свои темные волосы, дополнив прическу черной повязкой. К образу супермодель добавила солнцезащитные очки.

Белла была в хорошем настроении, когда выходила, улыбаясь, из здания.

Стильный ансамбль Хадид был очевидным намеком на ее эпизодическую роль в сериале "Йеллоустоун".

Белла Хадид Фото: Getty Images

Недавно звезда призналась в своей любви к "Йеллоустоуну", премьера которого состоялась в декабре 2024, и сказала, что была бы рада даже сыграть "муху на стене".

"Лучшая команда, лучший актерский состав, лучшие лошади, лучшие мозги. Благодарна за то, что была в присутствии выдающихся людей и за несколько дней получила знания на всю жизнь!" — написала она в соцсетях.

Белла Хадид снялась в "Йеллоустоуне"

К тому же, супермодель давно увлекается верховой ездой. Осенью 2024 года Белла была названа чемпионкой 2024 Classic LTD среди любителей Southern Cutting Horse Futurity за ее навыки верховой езды.

Также Хадид встречается с ковбоем Аданом Бануэлосом, успешной звездой родео и чемпионом по конному спорту.

Напомним, Белла Хадид показала романтические кадры с бойфрендом.

Также Фокус писал об отдыхе Беллы Хадид в Дубае.