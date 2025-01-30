Белла Хадид в красном бикини снялась посреди заснеженного леса (фото)
Звезда сделала ставку на оттенки красного. Она закуталась шелковым шарфом посреди зимы.
28-летняя американская супермодель Белла Хадид устроила фотосессию в купальнике среди заснеженного леса. Кадрами звезда подиумов палестинского происхождения поделилась в Instagram с более 61 млн подписчиков.
"Фотопленка с первого дня нового года. Укутывайтесь природой и любовью, независимо от того, где вы блуждаете этой зимой", — написала Белла.
На снимках она позировала в ярком красном бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Волосы супермодель собрала в пучок. К образу Хадид добавила массивные золотые браслеты и яркий шелковый шарф, которым укутывалась посреди заснеженного леса.
А на ногах знаменитости были трендовые ковбойки.
"Растопи этот снег, королева!", "Да, выглядит так красиво. Хочу этот шарф", — пишут подписчики Беллы в комментариях.
А некоторые обратили внимание на собаку, которая попала в кадр на одном из фото.
В последние годы Белла Хадид лечилась от болезни Лайма. Лишь осенью 2024 года она вернулась к работе. Модель палестинского происхождения вышла на подиум во время показа Saint Laurent весна-лето 2025 на Неделе моды в столице Франции.
Также она продвигает свой новый бренд Orebella.
Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильный образ.
Ранее Фокус писал об отдыхе Беллы Хадид в Дубае.