Белла Хадид в красном бикини снялась посреди заснеженного леса (фото)

Звезда сделала ставку на оттенки красного. Она закуталась шелковым шарфом посреди зимы.

Related video

28-летняя американская супермодель Белла Хадид устроила фотосессию в купальнике среди заснеженного леса. Кадрами звезда подиумов палестинского происхождения поделилась в Instagram с более 61 млн подписчиков.

"Фотопленка с первого дня нового года. Укутывайтесь природой и любовью, независимо от того, где вы блуждаете этой зимой", — написала Белла.

На снимках она позировала в ярком красном бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Волосы супермодель собрала в пучок. К образу Хадид добавила массивные золотые браслеты и яркий шелковый шарф, которым укутывалась посреди заснеженного леса.

А на ногах знаменитости были трендовые ковбойки.

Белла Хадид

"Растопи этот снег, королева!", "Да, выглядит так красиво. Хочу этот шарф", — пишут подписчики Беллы в комментариях.

А некоторые обратили внимание на собаку, которая попала в кадр на одном из фото.

В последние годы Белла Хадид лечилась от болезни Лайма. Лишь осенью 2024 года она вернулась к работе. Модель палестинского происхождения вышла на подиум во время показа Saint Laurent весна-лето 2025 на Неделе моды в столице Франции.

Также она продвигает свой новый бренд Orebella.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильный образ.

Ранее Фокус писал об отдыхе Беллы Хадид в Дубае.