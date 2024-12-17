Дмитро Борисов передав бізнес GastroFamily ексдружині та залишив ресторанну справу

Відомий український ресторатор Дмитро Борисов оголосив про завершення своєї 15-річної кар’єри у ресторанному бізнесі. Він передав усі права на мережу GastroFamily колишній дружині Олені Борисовій.

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Український ресторатор та засновник мережі GastroFamily Дмитро Борисов оголосив про відхід із ресторанного бізнесу після 15 років роботи. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні я завершую один із найважливіших етапів свого життя, пов'язаний із ресторанним бізнесом, і з вдячністю відкриваю двері до нового", – зазначив він.

Борисов передав усі права на компанію GastroFamily, яка об'єднує понад 80 закладів, своїй колишній дружині Олені Борисовій. Подружжя розірвало шлюб у травні 2024 року.

"Я хочу розпочати цей шлях із вдячності та прощення. Я прошу вибачення у всіх, кого міг ненавмисно образити за ці непрості останні роки", – написав він.

Особливу подяку Борисов висловив ексдружині: "Олено, дякую тобі за те, що, незважаючи на всі події останнього часу, ти залишаєшся неймовірною людиною".

Відтепер ресторатор залишиться лише пасивним партнером та співінвестором, без участі в стратегічних або операційних питаннях.

"Я дякую нашій команді, партнерам, франчайзі та кожній людині, яка протягом 15 років разом зі мною розвивала цей бізнес. Ви робите щасливими тисячі людей, які відвідують наші заклади", – зазначив Борисов.

Завершуючи звернення, він додав: "Дякую собі за кожен день, наповнений працею, творчістю та вірою в себе. За кожну мрію, втілену в реальність. І за те, що знайшов мужність відпустити те, що було моїм життям і роботою".

Нагадаємо, перший ресторан Дмитра Борисова "Барсук" відкрився у 2010 році на Печерську в Києві. До мережі GastroFamily входять заклади "Білий налив", БПШ, Mushlya Bar, DOGZ&BURGERZ, "Остання барикада" та служба доставки 1 euro delivery.

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