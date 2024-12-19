Звезда "Вечернего Квартала" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом

Известный актер Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец, который получил известность благодаря юмористическим программам, стал отцом во второй раз. Юморист поделился радостной новостью в интервью, рассказав о рождении сына и своих впечатлениях от партнерских родов.

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Известный актер и автор Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. О пополнении в семье стало известно во время съемок новых выпусков шоу "Вечерний Квартал", премьера которых состоится 22 и 31 декабря.

Владимир рассказал в интервью для "Сніданку з 1+1" о том, что у него родился сын, а также поделился эмоциями от этого важного момента. Артист раскрыл, что на этот раз был рядом с женой во время родов, чего не произошло, когда рождалась их первая дочь. Владимир также поделился, как на новость о братике отреагировал их старший ребенок: она очень ждала пополнения и была счастлива от этого события.

Для Владимира и его семьи это важный шаг, и он признался, что очень серьезно подходит к вопросу демографии в Украине.

Кто такой Владимир Мартынец?

Владимир Мартынец — известный украинский актер, сценарист и автор, который работает в Студии "Квартал 95". Он стал популярным благодаря своему участию в юмористических шоу, в частности в "Вечернем Квартале", где выступает в роли актера и сценариста. Мартынец отмечается талантом воплощать различные комические роли, а также создавать многочисленные пародии и скетчи, которые всегда вызывают смех у зрителей.

Также Мартынец выступает как ведущий и участник различных телепроектов, что еще больше укрепляет его популярность среди украинской аудитории.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская блогерша в третий раз стала мамой.

Кроме этого, Фокус писал, что 41-летняя судья "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой.