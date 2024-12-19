Зірка "Вечірнього Кварталу" Володимир Мартинець вдруге став батьком

Відомий актор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець, який здобув популярність завдяки гумористичним програмам, став батьком вдруге. Гуморист поділився радісною новиною в інтерв'ю, розповівши про народження сина та свої враження від партнерських пологів.

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Відомий актор і автор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. Про поповнення в родині стало відомо під час знімання нових випусків шоу "Вечірній Квартал", прем'єра яких відбудеться 22 та 31 грудня.

Володимир розповів у інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" про те, що в нього народився син, а також поділився емоціями від цього важливого моменту. Артист розкрив, що цього разу був поруч з дружиною під час пологів, чого не відбулося, коли народжувалася їхня перша донька. Володимир також поділився, як на новину про братика відреагувала їхня старша дитина: вона дуже чекала на поповнення і була щаслива від цієї події.

Для Володимира та його родини це важливий крок, і він зізнався, що дуже серйозно підходить до питання демографії в Україні.

Хто такий Володимир Мартинець?

Володимир Мартинець — відомий український актор, сценарист і автор, який працює в Студії "Квартал 95". Він став популярним завдяки своїй участі в гумористичних шоу, зокрема в "Вечірньому Кварталі", де виступає в ролі актора та сценариста. Мартинець відзначається талантом втілювати різноманітні комічні ролі, а також створювати численні пародії і скетчі, що завжди викликають сміх у глядачів.

Також Мартинець виступає як ведучий та учасник різноманітних телепроєктів, що ще більше зміцнює його популярність серед української аудиторії.

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