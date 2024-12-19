Сын Натальи Сумской Вячеслав Хостикоев появился на премьере фильма "Муфаса: Король Лев" (фото)

Вячеслав Хостикоев, сын известной украинской актрисы Натальи Сумской, стал одной из главных звезд премьеры долгожданного фильма "Муфаса: Король Лев". В этом анимационном проекте он озвучил Така — молодого принца, сводного брата Муфасы, который позже станет известным как Шрам.

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Вячеслав Хостикоев, сын известной украинской актрисы Натальи Сумской, пришел на премьеру долгожданного фильма "Муфаса: Король Лев". В этом анимационном проекте Хостикоев озвучил персонажа Така — молодого принца, сводного брата Муфасы и сына Эше и Обаси, который впоследствии станет известным как Шрам. Допремьерный показ состоялся 17 декабря в ТРЦ "Республика". Фокус побывал на событии.

Вячеслав Хостикоев Фото: Пресслужба

О фильме "Муфаса: Король Лев"

"Муфаса: Король Лев" — американский компьютерно-анимационный музыкальный драматический фильм режиссера Барри Дженкинса по сценарию Джеффа Натансона. Это приквел и одновременно продолжение римейка легендарного мультфильма "Король Лев".

Работа над приквелом к "Королю Льва" была официально подтверждена в сентябре 2020 года, когда Барри Дженкинса назначили режиссером, а Джефф Натансон завершил черновик сценария. Официальное название ленты было анонсировано в сентябре 2022 года на выставке D23 Expo. Производство фильма замедлилось в июле 2023 года из-за забастовки SAG-AFTRA.

Известно, что фильм посвящен памяти Джеймса Эрла Джонса, легендарного актера, который озвучивал Муфасу в оригинальном мультфильме 1994 года и его игровом римейке 2019 года. Он умер 9 сентября 2024 года.

Фильм "Муфаса: Король Лев" раскрывает историю юного львенка, который должен стать будущим правителем прайда. Чтобы подготовиться к этой важной роли, он должен узнать о своем происхождении. Когда-то давно львенок-сирота по имени Муфаса искал убежище и нашел новую семью. Король саванны принял его как родного сына, окружив заботой и любовью. Верными друзьями Муфасы стали мудрая обезьяна Рафики, а также остроумные Тимон и Пумба — сурикат и кабан. Однако родной сын короля, Така, затаил обиду на приемного брата.

Вячеслав Хостикоев и Мария Мельниченко Фото: Пресслужба

Лента выйдет на экраны 20 декабря 2024 года, именно тогда, когда оригинальному мультфильму исполнится 30 лет.

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".