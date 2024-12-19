Син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв з'явився на прем'єрі фільму "Муфаса: Король Лев" (фото)

В'ячеслав Хостікоєв, син відомої української актриси Наталії Сумської, став однією з головних зірок прем’єри довгоочікуваного фільму "Муфаса: Король Лев". У цьому анімаційному проєкті він озвучив Така — молодого принца, зведеного брата Муфаси, який пізніше стане відомим як Шрам.

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В'ячеслав Хостікоєв, син відомої української актриси Наталії Сумської, прийшов на прем'єру довгоочікуваного фільму "Муфаса: Король Лев". У цьому анімаційному проєкті Хостікоєв озвучив персонажа Така — молодого принца, зведеного брата Муфаси та сина Еше та Обасі, який згодом стане відомим як Шрам. Допрем'єрний показ відбувся вчора, 18 грудня в ТРЦ "Республіка", де побував і Фокус.

В'ячеслав Хостікоєв Фото: Пресслужба

Про фільм "Муфаса: Король Лев"

"Муфаса: Король Лев" — американський комп'ютерно-анімаційний музичний драматичний фільм режисера Баррі Дженкінса за сценарієм Джеффа Натансона. Це приквел і водночас продовження рімейку легендарного мультфільму "Король Лев".

Робота над приквелом до "Короля Лева" була офіційно підтверджена у вересні 2020 року, коли Баррі Дженкінса призначили режисером, а Джефф Натансон завершив чернетку сценарію. Офіційна назва стрічки була анонсована у вересні 2022 року на виставці D23 Expo. Виробництво фільму сповільнилося в липні 2023 року через страйк SAG-AFTRA.

Відомо, що фільм присвячений пам'яті Джеймса Ерла Джонса, легендарного актора, який озвучував Муфасу в оригінальному мультфільмі 1994 року та його ігровому рімейку 2019 року. Він помер 9 вересня 2024 року.

Фільм "Муфаса: Король Лев" розкриває історію юного левеняти, яке має стати майбутнім правителем прайду. Щоб підготуватися до цієї важливої ролі, він повинен дізнатися про своє походження. Колись давно левеня-сирота на ім'я Муфаса шукав прихисток і знайшов нову родину. Король савани прийняв його як рідного сина, оточивши турботою та любов’ю. Вірними друзями Муфаси стали мудра мавпа Рафікі, а також дотепні Тимон і Пумба — сурикат і кабан. Однак рідний син короля, Така, затаїв образу на прийомного брата.

В'ячеслав Хостікоєв та Марія Мельниченко Фото: Пресслужба

Стрічка вийде на екрани 20 грудня 2024 року, саме тоді, коли оригінальному мультфільму виповниться 30 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилеру "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".