Дочь блогера Саши Бо попала в реанимацию — подробности

Дочь блогера-миллионницы Саши Бо (Александра Тернавская) оказалась в больнице из-за остановки сердца. Женщина поделилась подробностями инцидента.

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У дочери блогера Саши Бо, годовалой Веры, произошла остановка дыхания из-за фебрильных судорог. Происшествие случилось вчера, 18 декабря, об этом блогерша написала у себя в Инстаграм.

Блогер Саша Бо поделилась шокирующими подробностями, как ее дочь пережила опасную ситуацию из-за высокого уровня температуры. Как стало известно, у девочки начались фебрильные судороги, что привело к остановке дыхания. Благодаря быстрым действиям матери, которая выполнила искусственное дыхание, ребенок был срочно госпитализирован.

Саша Бо рассказала, что этот день стал самым страшным в ее жизни, однако теперь, когда все позади, она решила поделиться важными советами с родителями.

Дочь Саши Бо попала в реанимацию Дочь Саши Бо попала в реанимацию Дочь Саши Бо попала в реанимацию

"Вчера был самый страшный день моей жизни, уже все позади. Я не хочу рассказывать, что вчера произошло, и что мы пережили, но я обязана вам кое-что сказать. Высокая температура может спровоцировать фебрильные судороги и даже остановку дыхания. Родители должны держать в аптечке необходимые препараты, чтобы немедленно сбить температуру и расслабить мышцы (если есть образование)", — подчеркнула она.

Известная блогерша также посоветовала родителям обязательно уметь оказывать первую помощь при остановке дыхания. Она отметила, что важно сохранять спокойствие и быстро обращаться за помощью.

"Каждый родитель просто обязан уметь оказывать первую неотложную помощь при остановке дыхания. Будьте готовы к тому, что скорая будет ехать 30 минут. Поэтому садитесь в машину и сигналите беспрестанно. Нас пропускали, будто все понимали. Езжайте, или бегите к ближайшей станции скорой (они гуще расположены по городам), там продолжат оказывать неотложную помощь и с серенами довезут до ближайшей больницы. Если температура трудно сбивается и продолжает расти — сразу набирайте 103 и охлаждайте ребенка. Холодные компрессы под холодную воду, выйдите на улицу. Я впервые в жизни делала искусственное дыхание, своему ребенку, Господи, я не знаю как забыть вчерашний день, если он разделил мою жизнь на до и после. Не зря в инструкциях пишут, сохраняйте спокойствие", — добавила она.

Сейчас дочь Саши Бо, Верочка, находится в стационаре городской детской клинической больницы Ивано-Франковска. По словам мамы, анализы показали, что с девочкой все хорошо, и она чувствует себя прекрасно. Саша поблагодарила всех врачей за помощь и призвала родителей быть готовыми к подобным ситуациям, ведь такие моменты могут случиться внезапно.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская блогерша в третий раз стала мамой.

Кроме этого, Фокус писал, что 41-летняя судья "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой.