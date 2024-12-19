"Уже давно хотел рассказать об этом": Бледному из "Пошлой Молли" закрыли въезд в ЕС

Кирилл Бледный попал в скандал, призвав поляков разговаривать на русском языке. Он рассказал, как был задержан на границе с Вильнюсом и пытался подавать апелляцию.

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Солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (настоящая фамилия — Тимошенко) в 2023 году попал в скандал из-за заявления, что его бесит польский язык, и призыва говорить на "нормальном" русском. В интервью Flow 19 декабря он рассказал о последствиях этих слов.

"Я просто неудачно пошутил", — оправдался певец.

Уже утром после заявления ему позвонил менеджер и сообщил, что группе нужно уезжать из Европы.

"Было подозрение, что могут депортировать в Украину", — пояснил Бледный.

Вследствие "неудачной шутки" ему закрыли въезд во весь Евросоюз на 10 лет.

"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и поехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже улетел в Тбилиси", — вспомнил солист.

По его словам, когда скандал "улегся" и в личные сообщения прекратили писать разгневанные поляки, понял, что "уже ничего страшного не будет".

"Я поехал в Вильнюс писать альбом и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет. Я уже давно хотел рассказать об этом", — заявил Бледный.

Также он поделился, что общается с коллегами из Украины, но отказался уточнять детали. Музыкант заверил, что его никто не осуждал за те или иные действия и не прекращал из-за этого общения.

Бледный пожаловался, что количество концертов после эмиграции упало примерно вдвое. Однако на жизнь ему "хватает и так", в том числе со стриминга. Фронтмен подчеркнул, что зарабатывает "немало" и не волнуется по этому поводу.

Напомним, после скандального заявления Кирилл Бледный объяснил, что пародировал имперскость россиян, и назвал свои слова "стебом". Он извинился за свой "остренький юмор" и отметил, что его позицию как украинца все знают. Однако гастроли группы в Польше были отменены.

Однако на отмене концертов разгневанные фанаты "Пошлой Молли" в Польше не остановились. Против Бледного подали заявление в прокуратуру, сообщив об оскорблениях поляков и подстрекательстве к преступлению.