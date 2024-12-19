"Вже давно хотів розповісти про це": Блєдному з "Пошлой Молли" закрили в'їзд у ЄС
Кирило Блєдний втрапив у скандал, закликавши поляків розмовляти російською мовою. Він розповів, як був затриманий на кордоні з Вільнюсом та намагався подавати апеляцію.
Соліст українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний (справжнє прізвище — Тимошенко) у 2023 році потрапив у скандал через заяву, що його бісить польська мова, і заклик говорити "нормальною" російською. В інтерв’ю Flow 19 грудня він розповів про наслідки цих слів.
"Я просто невдало пожартував", — виправдався співак.
Вже зранку після заяви йому зателефонував менеджер і повідомив, що групі потрібно їхати з Європи.
"Була підозра, що можуть депортувати в Україну", — пояснив Блєдний.
Внаслідок "невдалого жарту" йому закрили в’їзд в увесь Євросоюз на 10 років.
"Наступного дня після цього скандалу ми просто сіли в тачку і поїхали до Відня, щоби не вилітати через Польщу. З Відня вже полетів у Тбілісі", — згадав соліст.
З його слів, коли скандал "влігся" і в особисті повідомлення припинили писати розгнівані поляки, зрозумів, що "вже нічого страшного не буде".
"Я поїхав у Вільнюс писати альбом і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років. Я вже давно хотів розповісти про це", — заявив Блєдний.
Також він поділився, що спілкується з колегами з України, але відмовився уточнювати деталі. Музикант запевнив, що його ніхто не засуджував за ті чи інші дії й не припиняв через це спілкування.
Блєдний поскаржився, що кількість концертів після еміграції впала приблизно вдвічі. Однак на життя йому "вистачає й так", зокрема зі стрімінгу. Фронтмен підкреслив, що заробляє "немало" й не хвилюється з цього приводу.
Нагадаємо, після скандальної заяви Кирило Блєдний пояснив, що пародіював імперськість росіян, і назвав свої слова "стьобом". Він перепросив за свій "гостренький гумор" та наголосив, що його позицію як українця усі знають. Однак гастролі гурту в Польщі були скасовані.
Проте на скасуванні концертів розгнівані фанати "Пошлой Молли" у Польщі не зупинились. Проти Блєдного подали заяву до прокуратури, повідомивши про образи поляків й підбурювання до злочину.