"Вже давно хотів розповісти про це": Блєдному з "Пошлой Молли" закрили в'їзд у ЄС

Кирило Блєдний втрапив у скандал, закликавши поляків розмовляти російською мовою. Він розповів, як був затриманий на кордоні з Вільнюсом та намагався подавати апеляцію.

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Соліст українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний (справжнє прізвище — Тимошенко) у 2023 році потрапив у скандал через заяву, що його бісить польська мова, і заклик говорити "нормальною" російською. В інтерв’ю Flow 19 грудня він розповів про наслідки цих слів.

"Я просто невдало пожартував", — виправдався співак.

Вже зранку після заяви йому зателефонував менеджер і повідомив, що групі потрібно їхати з Європи.

"Була підозра, що можуть депортувати в Україну", — пояснив Блєдний.

Внаслідок "невдалого жарту" йому закрили в’їзд в увесь Євросоюз на 10 років.

"Наступного дня після цього скандалу ми просто сіли в тачку і поїхали до Відня, щоби не вилітати через Польщу. З Відня вже полетів у Тбілісі", — згадав соліст.

З його слів, коли скандал "влігся" і в особисті повідомлення припинили писати розгнівані поляки, зрозумів, що "вже нічого страшного не буде".

"Я поїхав у Вільнюс писати альбом і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років. Я вже давно хотів розповісти про це", — заявив Блєдний.

Також він поділився, що спілкується з колегами з України, але відмовився уточнювати деталі. Музикант запевнив, що його ніхто не засуджував за ті чи інші дії й не припиняв через це спілкування.

Блєдний поскаржився, що кількість концертів після еміграції впала приблизно вдвічі. Однак на життя йому "вистачає й так", зокрема зі стрімінгу. Фронтмен підкреслив, що заробляє "немало" й не хвилюється з цього приводу.

Нагадаємо, після скандальної заяви Кирило Блєдний пояснив, що пародіював імперськість росіян, і назвав свої слова "стьобом". Він перепросив за свій "гостренький гумор" та наголосив, що його позицію як українця усі знають. Однак гастролі гурту в Польщі були скасовані.

Проте на скасуванні концертів розгнівані фанати "Пошлой Молли" у Польщі не зупинились. Проти Блєдного подали заяву до прокуратури, повідомивши про образи поляків й підбурювання до злочину.