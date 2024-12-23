Евгений Клоптенко признался с кем из коллег имел роман

Евгений Клопотенко признался, что они с Екатериной Песковой трижды пытались построить отношения. Несмотря на романтические чувства, пара поняла, что их больше связывает дружба.

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Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко впервые откровенно поделился подробностями своего романа с кондитеркой Екатериной Песковой, участницей 7 сезона шоу "МастерШеф". В интервью Алине Доротюк он рассказал, что их отношения имели три попытки, начиная с 2017 года.

"Мы пытались построить отношения наверное раза два-три. Мы пытались это сделать раза три с 2017 года, когда она была "МастерШеф". Мы там познакомились. И мы там пробовали, раз, два, три. К сожалению, не получилось", — сказал Клопотенко.

По словам Евгения, общая страсть к кулинарии делала их связь особенной.

"Идеально. Мы могли говорить о еде вечно", — рассказал Клопотенко.

Хотя сейчас они поддерживают связь менее активно, Клопотенко отмечает, что их объединяют общие взгляды на жизнь, любовь к вкусам и позитивное отношение к миру. Однако отношения между Евгением и Екатериной остались на грани дружбы и романтики.

"Ты как бы с другом, но хочешь чего-то большего. Я пытался разобраться с этим, работал с психологом, но четкого ответа нет", — признался кулинар.

Клопотенко также добавил, что Екатерина — очень талантливый и "очень крутой" человек, который занимает особое место в его жизни.

Напомним, ранее мы писали, о скандале с Клопотенко в Киево-Печерской лавре.

Кроме этого, Фокус писал, что УПЦ МП подала заявление на Клопотенко за съемки кулинарного шоу.