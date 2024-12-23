Євген Клоптенко зізнався з ким із колег мав роман

Євген Клопотенко зізнався, що вони з Катериною Пєсковою тричі намагалися побудувати стосунки. Попри романтичні почуття, пара зрозуміла, що їх більше пов’язує дружба.

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Відомий український кулінар Євген Клопотенко вперше відверто поділився подробицями свого роману з кондитеркою Катериною Пєсковою, учасницею 7 сезону шоу "МастерШеф". В інтерв’ю Аліні Доротюк він розповів, що їхні стосунки мали три спроби, починаючи з 2017 року.

"Ми намагалися побудувати стосунки мабуть разів два-три. Ми намагалися це зробити разів три з 2017 року, коли вона була "МастерШеф". Ми там познайомились. І ми там пробували, раз, два, три. На жаль, не вийшло", — сказав Клопотенко.

За словами Євгена, спільна пристрасть до кулінарії робила їхній зв’язок особливим.

"Ідеально. Ми могли говорити про їжу вічно", — розповів Клопотенко.

Хоча зараз вони підтримують зв’язок менш активно, Клопотенко зазначає, що їх об’єднують спільні погляди на життя, любов до смаків і позитивне ставлення до світу. Однак стосунки між Євгеном і Катериною залишилися на межі дружби та романтики.

"Ти ніби з другом, але хочеш чогось більшого. Я намагався розібратися з цим, працював із психологом, але чіткої відповіді немає", — зізнався кулінар.

Клопотенко також додав, що Катерина — дуже талановита і "дуже крута" людина, яка займає особливе місце в його житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, про скандал з Клопотенком у Києво-Печерській лаврі.

Крім цього, Фокус писав, що УПЦ МП подала заяву на Клопотенка за зйомки кулінарного шоу.