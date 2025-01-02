"Евровидение-2025": когда и как голосовать за десятого финалиста Нацотбора

Выбор десятого финалиста песенного конкурса пройдет с 13 по 17 января в приложении "Дія". Их песни станут доступными в первый день голосования.

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Названы порядковые номера претендентов на место десятого финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас в шортлисте финала песенного конкурса 9 имен, но еще одного финалиста украинцы выберут в "Дії". Десять участников будут соревноваться за право представлять Украину в Швейцарии весной.

Голосование за десятого финалиста конкурса продлится с 13 по 17 января в приложении "Дія".

Участники будут размещены в таком порядке:

ENLEO — SUPERNOVA; МУАЯД — AMNESIA; BRYKULETS — Кришталі; Ranrawi — Anymore; GRISANA — Kohoney; Слухай Сашу — Живи; MON FIA — Dive Inside; YAGODY — БрамаЯ; Starykova Hrystyna — Rise; FIЇNKA — Культура.

Их песни станут доступными на YouTube-канале "Євробачення Україна" в день старта голосования.

Кто уже в шортлисте Нацотбора:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Отметим, что финал Нацотбора 2025 будет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Само "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель в мае. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.

Напомним, украинский певец подался на участие в "Евровидении-2025" от Сан-Марино.

Также Фокус писал о жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".