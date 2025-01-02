"Евровидение-2025": когда и как голосовать за десятого финалиста Нацотбора
Выбор десятого финалиста песенного конкурса пройдет с 13 по 17 января в приложении "Дія". Их песни станут доступными в первый день голосования.
Названы порядковые номера претендентов на место десятого финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.
Сейчас в шортлисте финала песенного конкурса 9 имен, но еще одного финалиста украинцы выберут в "Дії". Десять участников будут соревноваться за право представлять Украину в Швейцарии весной.
Голосование за десятого финалиста конкурса продлится с 13 по 17 января в приложении "Дія".
Участники будут размещены в таком порядке:
- ENLEO — SUPERNOVA;
- МУАЯД — AMNESIA;
- BRYKULETS — Кришталі;
- Ranrawi — Anymore;
- GRISANA — Kohoney;
- Слухай Сашу — Живи;
- MON FIA — Dive Inside;
- YAGODY — БрамаЯ;
- Starykova Hrystyna — Rise;
- FIЇNKA — Культура.
Их песни станут доступными на YouTube-канале "Євробачення Україна" в день старта голосования.
Кто уже в шортлисте Нацотбора:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Отметим, что финал Нацотбора 2025 будет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Само "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель в мае. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.
Напомним, украинский певец подался на участие в "Евровидении-2025" от Сан-Марино.
Также Фокус писал о жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".