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"Євробачення-2025": коли та як голосувати за десятого фіналіста Нацвідбору

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Фото: Евровидение/Telegram | Фото ілюстративне

Вибір десятого фіналіста пісенного конкурсу пройде з 13 до 17 січня в застосунку "Дія". Їхні пісні стануть доступними в перший день голосування.

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Названо порядкові номери претендентів на місце десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.

Наразі в шортлісті фіналу пісенного конкурсу 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну у Швейцарії навесні.

Голосування за десятого фіналіста конкурсу триватиме з 13 до 17 січня в застосунку "Дія".

Учасники будуть розміщені в такому порядку:

  1. ENLEO — SUPERNOVA;
  2. МУАЯД — AMNESIA;
  3. BRYKULETS — Кришталі;
  4. Ranrawi — Anymore;
  5. GRISANA — Kohoney;
  6. Слухай Сашу — Живи;
  7. MON FIA — Dive Inside;
  8. YAGODY — БрамаЯ;
  9. Starykova Hrystyna — Rise;
  10. FIЇNKA — Культура.

Їхні пісні стануть доступними на YouTube-каналі "Євробачення Україна" в день старту голосування.

Хто вже в шортлісті Нацвідбору:

  • Future Culture — Waste My Time;
  • KHAYAT — HONOR;
  • KRYLATA — STAY TRUE;
  • MOLODI — my sea;
  • Ziferblat — Bird of pray;
  • Абіє — Дім;
  • ДК Енергетик — Сіль;
  • Маша Кондратенко — No time to cry;
  • Влад Шериф — Wind of change.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення-2025" пройде у швейцарському місті Базель у травні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, український співак подався на участь у "Євробаченні-2025" від Сан-Марино.

Також Фокус писав про журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".