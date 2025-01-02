"Євробачення-2025": коли та як голосувати за десятого фіналіста Нацвідбору

Вибір десятого фіналіста пісенного конкурсу пройде з 13 до 17 січня в застосунку "Дія". Їхні пісні стануть доступними в перший день голосування.

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Названо порядкові номери претендентів на місце десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.

Наразі в шортлісті фіналу пісенного конкурсу 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну у Швейцарії навесні.

Голосування за десятого фіналіста конкурсу триватиме з 13 до 17 січня в застосунку "Дія".

Учасники будуть розміщені в такому порядку:

ENLEO — SUPERNOVA; МУАЯД — AMNESIA; BRYKULETS — Кришталі; Ranrawi — Anymore; GRISANA — Kohoney; Слухай Сашу — Живи; MON FIA — Dive Inside; YAGODY — БрамаЯ; Starykova Hrystyna — Rise; FIЇNKA — Культура.

Їхні пісні стануть доступними на YouTube-каналі "Євробачення Україна" в день старту голосування.

Хто вже в шортлісті Нацвідбору:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення-2025" пройде у швейцарському місті Базель у травні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, український співак подався на участь у "Євробаченні-2025" від Сан-Марино.

Також Фокус писав про журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".