"Євробачення-2025": коли та як голосувати за десятого фіналіста Нацвідбору
Вибір десятого фіналіста пісенного конкурсу пройде з 13 до 17 січня в застосунку "Дія". Їхні пісні стануть доступними в перший день голосування.
Названо порядкові номери претендентів на місце десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.
Наразі в шортлісті фіналу пісенного конкурсу 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну у Швейцарії навесні.
Голосування за десятого фіналіста конкурсу триватиме з 13 до 17 січня в застосунку "Дія".
Учасники будуть розміщені в такому порядку:
- ENLEO — SUPERNOVA;
- МУАЯД — AMNESIA;
- BRYKULETS — Кришталі;
- Ranrawi — Anymore;
- GRISANA — Kohoney;
- Слухай Сашу — Живи;
- MON FIA — Dive Inside;
- YAGODY — БрамаЯ;
- Starykova Hrystyna — Rise;
- FIЇNKA — Культура.
Їхні пісні стануть доступними на YouTube-каналі "Євробачення Україна" в день старту голосування.
Хто вже в шортлісті Нацвідбору:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення-2025" пройде у швейцарському місті Базель у травні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.
Нагадаємо, український співак подався на участь у "Євробаченні-2025" від Сан-Марино.
Також Фокус писав про журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".