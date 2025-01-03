С браслетом за $28 тысяч: Анна Тринчер устроила фотосессию на популярном курорте во Франции

На фоне заснеженных пейзажей Куршевеля, Тринчер продемонстрировала изысканные вещи от Chanel и Cartier.

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23-летняя певица и блогер Анна Тринчер, которая часто делится яркими моментами своей жизни с подписчиками, отправилась на отдых в один из самых дорогих горнолыжных курортов Франции — Куршевель. Во время путешествия артистка устроила стильную фотосессию и показала роскошные аксессуары от всемирно известных брендов. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На снимках Тринчер позирует с аксессуарами французского бренда Chanel — черной сумкой с цепочкой и меховым шарфом. Сумка из коллекции осень-зима 2024/2025 выполнена из кожи ягненка и украшена стразами и золотистым металлом. Стоимость такого аксессуара составляет около $2,775, а меховой шарф с логотипом бренда стоит $2,575.

Фотосессию Тринчер подписала с юмором: "Фото на тему 'Мам, покажи, какая ты была в молодости'". На снимках певица позирует в обтягивающем лыжном комбинезоне, который подчеркнул ее фигуру, и меховой шапке. Дополнил образ люксовый браслет от Cartier из серии "Гвоздь", стоимость которого достигает $28,100.

Анна отдыхает во Франции вместе с подругами, среди которых — Анна Неплях, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная"-2021. Подписчики Тринчер восторженно комментируют ее образы: "Вауууу, какая кукла", "Ты никого не заменишь красавица мира и все больше нет слов", "Необычайно красивая", "Анютачка ты невероятная красавица, ты лучше всех".

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер рассказала, как получила знак, что брак с Волошиным распадется.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер ответила в каких отношениях сейчас состоит с Александром Волошиным.