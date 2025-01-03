З браслетом за $28 тисяч: Анна Трінчер влаштувала фотосесію на популярному курорті у Франції

На фоні засніжених пейзажів Куршевеля, Трінчер продемонструвала вишукані речі від Chanel та Cartier.

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23-річна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка часто ділиться яскравими моментами свого життя з підписниками, вирушила на відпочинок до одного з найдорожчих гірськолижних курортів Франції — Куршевелю. Під час подорожі артистка влаштувала стильну фотосесію та показала розкішні аксесуари від всесвітньо відомих брендів. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках Трінчер позує з аксесуарами французького бренду Chanel — чорною сумкою з ланцюжком та хутряним шарфом. Сумка з колекції осінь-зима 2024/2025 виконана зі шкіри ягняти та прикрашена стразами й золотистим металом. Вартість такого аксесуара становить близько $2,775, а хутряний шарф із логотипом бренду коштує $2,575.

Фотосесію Трінчер підписала з гумором: "Фото на тему 'Мам, покажи, яка ти була в молодості'". На знімках співачка позує в обтислому лижному комбінезоні, який підкреслив її фігуру, та хутряній шапці. Доповнив образ люксовий браслет від Cartier із серії "Цвях", вартість якого сягає $28,100.

Анна відпочиває у Франції разом із подругами, серед яких — Анна Неплях, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2021. Підписники Трінчер захоплено коментують її образи: "Ваууу, яка ляля", "Ти нікого не заміниш красуня світу і все більше немає слів", "Надзвичайно красива", "Анютачка ти неймовірна красуня, ти краща всіх".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер розповіла, як отримала знак, що шлюб із Волошиним розпадеться.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер відповіла в яких стосунках зараз перебуває з Олександром Волошиним.