Анна Трінчер розповіла, як отримала знак, що шлюб із Волошиним розпадеться

Анна Трінчер пробула у шлюбі з блогером лише рік. Пара досі не назвала справжню причину розлучення, однак співачка зізналася, що одразу після весілля отримала знак долі, що їхні стосунки розпадуться.

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23-річна українська співачка Анна Трінчер, яка через рік після весілля розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним, розповіла про знак, який трапився з нею одразу після весілля. Подробицями співачка поділилася в новому випуску подкасту #Перепрошую.

Так, цього разу у випуску дівчата — Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей та Валерія Андріївна, обговорювали питання талісманів, забобонів і знаків долі.

43:38 - про знаки долі для Анни Трінчер

У розмові Анна Трінчер розповіла, як вона отримала знак від Всесвіту, що її шлюб швидко розпадеться. Зокрема, йшлося про втрату весільної каблучки. Так, у народі існує повір’я, якщо хтось із подружжя втрачає обручку після весілля, то це призведе до розпаду сім’ї, однак перед цим пара пройде складний період випробувань.

За словами Анни Трінчер, якщо вірити цій прикметі, то в її житті, вона отримала підтвердження.

"Якщо говорити про забобони або прикмети, в перший навіть не місяць, а перші два тижні після весілля я загубила обручку. Уявляєте. Я розлучена", — пояснила Анна Трінчер.

Зауважимо, Анна Трінчер вийшла заміж у 2022-му, вже через рік пара розлучилася (2023). Як згодом розповідали Трінчер і Волошин, вони намагалися зберегти шлюб і навіть звернулися обоє до психологів, але зберегти відносини все ж не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер відповіла в яких стосунках зараз перебуває з Олександром Волошиним.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про інтим з актором із фільмів для дорослих.