Анна Тринчер рассказала, как получила знак, что брак с Волошиным распадется

Анна Тринчер пробыла в браке с блогером всего год. Пара до сих пор не назвала истинную причину развода, однако певица призналась, что сразу после свадьбы получила знак судьбы, что их отношения распадутся.

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23-летняя украинская певица Анна Тринчер, которая спустя год после свадьбы развелась со своим мужем, блогером Александром Волошиным, рассказала о знаке, который случился с ней сразу после свадьбы. Подробностями певица поделилась в новом выпуске подкаста #Перепрошую.

Так, на этот раз в выпуске девушки — Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей и Валерия Андреевна, обсуждали вопросы талисманов, суеверий и знаков судьбы.

43:38 — о знаках судьбы для Анны Тринчер

В разговоре Анна Тринчер рассказала, как она получила знак от вселенной, что ее брак быстро распадется. В частности, речь шла о потере свадебного кольца. Так, в народе существует поверье, если кто-то из супругов теряет обручальное кольцо после свадьбы, то это приведет к распаду семьи, однако перед этим пара пройдет сложный период испытаний.

По словам Анны Тринчер, если веровать этой примете, то в ее жизни, она получила подтверждение.

"Если говорить о суевериях или приметах, в первый даже не месяц, а первые две недели после свадьбы я потеряла обручальное кольцо. Представляете. Я разведена", — пояснила Анна Тринчер.

Заметим, Анна Тринчер вышла замуж в 2022 году, уже через год пара развелась (2023). Как впоследствии рассказывали Тринчер и Волошин, они пытались сохранить брак и даже обратились оба к психологам, но сохранить отношения все же не удалось.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер ответила в каких отношениях сейчас состоит с Александром Волошиным.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи об интиме с актером из фильмов для взрослых.