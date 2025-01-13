Остап Ступка рассказал, чем занимаются его дети от третьего брака

Остап Ступка в интервью для Oboz.ua рассказал о своем отношении к выбору жизненного пути своими детьми от третьего брака. Актер поделился, чем занимаются его дети — 24-летняя Устина и 17-летний Богдан, и объяснил, почему важно, чтобы они сами выбирали свои профессии.

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Известный украинский актер Остап Ступка поделился подробностями о своих детях от третьего брака с Ириной. В интервью для Oboz.ua. Ступка отметил, что его старшие дети — Устина и Богдан — уже взрослые и выбрали свои пути в жизни.

"Устине сейчас 24 года. Она училась в Польше, закончила Лодзинский университет по специальности "международная культурология". Вернулась в Киев, но собирается ли замуж? Ну, ума хватает, смеется", — поделился актер.

Также Ступка рассказал о 17-летнем сыне Богдане, который после окончания школы сейчас размышляет над своим будущим.

"Богдан тяготеет к нескольким направлениям, и все они связаны с творчеством", — добавил он.

Когда журналисты спросили Остапа, хочет ли он, чтобы его дети пошли по его пути и стали актерами, он ответил, что всегда поддерживал идею самостоятельного выбора для детей: "Я всегда был сторонником мысли, что дети должны сами выбирать, чего хотят от жизни. А говорить им, куда идти, не в моих правилах".

Актер вспомнил, что даже его отец, легендарный актер Богдан Ступка, не знал о его решении поступить в театральный университет.

"Мой отец вообще не знал, что я поступаю в театральный. Только мама знала", — рассказывает Остап.

Также он вспоминает смешной случай, когда его родители не знали даже о его второй свадьбе: "Когда я во второй раз решил жениться, родители тоже не знали. Был Новый год, я из-под елки вытащил приглашение на свадьбу. Хотел сделать новогодний сюрприз. А папа кричал: 'Ты что, сдурел?'".

Ступка подчеркивает, что его дети сами будут определять свое будущее, а он будет поддерживать их в любых решениях.

Напомним, ранее мы писали, что Остап Ступка подал апелляцию на решение суда по делу о "пьяном" ДТП, которое он спровоцировал

Кроме этого, Фокус писал, что Остап Ступка рассказал, почему развелся с четвертой женой.