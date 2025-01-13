Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Остап Ступка розповів, чим займаються його діти від третього шлюбу

Остап Ступка діти, діти Остапа Ступки, Устина Ступка, Богдан Ступка, життя дітей Остапа Ступки
Фото: УНІАН | Остап Ступка

Остап Ступка в інтерв'ю для Oboz.ua розповів про своє ставлення до вибору життєвого шляху своїми дітьми від третього шлюбу. Актор поділився, чим займаються його діти — 24-річна Устина та 17-річний Богдан, і пояснив, чому важливо, щоб вони самі обирали свої професії.

Related video

Відомий український актор Остап Ступка поділився подробицями про своїх дітей від третього шлюбу з Іриною. В інтерв'ю для Oboz.ua. Ступка зазначив, що його старші діти – Устина та Богдан – вже дорослі і обрали свої шляхи в житті.

"Устині зараз 24 роки. Вона навчалася в Польщі, закінчила Лодзинський університет за спеціальністю "міжнародна культурологія". Повернулася в Київ, але чи збирається заміж? Ну, розуму вистачає, сміється", – поділився актор.

Також Ступка розповів про 17-річного сина Богдана, який після закінчення школи зараз роздумує над своїм майбутнім.

"Богдан тяжіє до кількох напрямків, і всі вони пов'язані з творчістю", – додав він.

Коли журналісти запитали Остапа, чи хоче він, щоб його діти пішли його шляхом і стали акторами, він відповів, що завжди підтримував ідею самостійного вибору для дітей: "Я завжди був прихильником думки, що діти мають самі вибирати, чого хочуть від життя. А казати їм, куди йти, не в моїх правилах".

Актор згадав, що навіть його батько, легендарний актор Богдан Ступка, не знав про його рішення вступити до театрального університету.

"Мій батько взагалі не знав, що я вступаю до театрального. Тільки мама знала", – розповідає Остап.

Також він згадує смішний випадок, коли його батьки не знали навіть про його друге весілля: "Коли я вдруге вирішив одружитися, батьки теж не знали. Був Новий рік, я з-під ялинки витягнув запрошення на весілля. Хотів зробити новорічний сюрприз. А тато кричав: 'Ти що, здурів?'".

Ступка підкреслює, що його діти самі визначатимуть своє майбутнє, а він буде підтримувати їх у будь-яких рішеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остап Ступка подав апеляцію на рішення суду у справі про "п'яну" ДТП, яку він спричинив

Крім цього, Фокус писав, що Остап Ступка розповів, чому розлучився з четвертою дружиною.