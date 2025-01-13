Остап Ступка розповів, чим займаються його діти від третього шлюбу

Остап Ступка в інтерв'ю для Oboz.ua розповів про своє ставлення до вибору життєвого шляху своїми дітьми від третього шлюбу. Актор поділився, чим займаються його діти — 24-річна Устина та 17-річний Богдан, і пояснив, чому важливо, щоб вони самі обирали свої професії.

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Відомий український актор Остап Ступка поділився подробицями про своїх дітей від третього шлюбу з Іриною. В інтерв'ю для Oboz.ua. Ступка зазначив, що його старші діти – Устина та Богдан – вже дорослі і обрали свої шляхи в житті.

"Устині зараз 24 роки. Вона навчалася в Польщі, закінчила Лодзинський університет за спеціальністю "міжнародна культурологія". Повернулася в Київ, але чи збирається заміж? Ну, розуму вистачає, сміється", – поділився актор.

Також Ступка розповів про 17-річного сина Богдана, який після закінчення школи зараз роздумує над своїм майбутнім.

"Богдан тяжіє до кількох напрямків, і всі вони пов'язані з творчістю", – додав він.

Коли журналісти запитали Остапа, чи хоче він, щоб його діти пішли його шляхом і стали акторами, він відповів, що завжди підтримував ідею самостійного вибору для дітей: "Я завжди був прихильником думки, що діти мають самі вибирати, чого хочуть від життя. А казати їм, куди йти, не в моїх правилах".

Актор згадав, що навіть його батько, легендарний актор Богдан Ступка, не знав про його рішення вступити до театрального університету.

"Мій батько взагалі не знав, що я вступаю до театрального. Тільки мама знала", – розповідає Остап.

Також він згадує смішний випадок, коли його батьки не знали навіть про його друге весілля: "Коли я вдруге вирішив одружитися, батьки теж не знали. Був Новий рік, я з-під ялинки витягнув запрошення на весілля. Хотів зробити новорічний сюрприз. А тато кричав: 'Ти що, здурів?'".

Ступка підкреслює, що його діти самі визначатимуть своє майбутнє, а він буде підтримувати їх у будь-яких рішеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остап Ступка подав апеляцію на рішення суду у справі про "п'яну" ДТП, яку він спричинив

Крім цього, Фокус писав, що Остап Ступка розповів, чому розлучився з четвертою дружиною.